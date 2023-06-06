Подрыв Каховской ГЭС россиянами: грозят ли украинцам отключения электроэнергии

В "Укргидроэнерго" отметили, что гидроэлектростанция с первых дней полномасштабного вторжения оказалась под контролем врага.

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Подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами не повлияли на стабильную работу энергосистемы. Об этом сказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Каховская станция не работала в энергосистеме с октября прошлого года. Что касается работы в энергосистеме – изменений не произойдет. Что касается водохранилищ, выше по каскаду – никаких на них влияний нет", – сказал он.

В "Укргидроэнерго" также отметили, что гидроэлектростанция с первых дней полномасштабного вторжения оказалась под контролем врага, она была заминирована, а технологическая связь с ней была утрачена. Выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась.

"Укрэнерго" будет в дальнейшем сообщать о влиянии последствий катастрофы на состояние энергосистемы", — сказано в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС оккупантами

6 июня российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов. В Херсонской ОВА сообщили, что через пять часов вода получит критический уровень.

6 июня Оперативное командование "Юг" официально сообщило о подрыве Каховской ГЭС. Скорость и объем воды пресс-служба не указала.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, затопление угрожает 80 населенными пунктами. По его словам, началась эвакуация местных жителей. В "Укргидроэнерго" также сообщали, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В Офисе Президента назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в мире. Без системы орошения посевов зерновым грозит гибель, что спровоцирует глобальный продовольственный кризис в значительной части планеты.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цель подрыва Каховской ГЭС и анонсировал наступление ВСУ. Он заявил, что действия россиян остановят процесс освобождения нашей страны. Данилов также пообещал, что россияне ощутят на себе эффект от решений Совета нацбезопасности, принятых 6 июня.