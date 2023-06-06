Підрив Каховської ГЕС росіянами: чи загрожують українцям відключення електроенергії

В "Укргідроенерго" зазначили, що гідроелектростанція з перших днів повномасштабного вторгнення опинилася під контролем ворога.

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Підрив греблі Каховської ГЕС російськими окупантами не вплинув на стабільну роботу енергосистеми. Про це сказав генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Каховська станція не працювала в енергосистемі з жовтня минулого року. Щодо роботи в енергосистемі – змін не відбудеться. Щодо водосховищ, вище за каскадом – жодних на них впливів немає", – сказав він.

В "Укргідроенерго" також зазначили, що гідроелектростанція з перших днів повномасштабного вторгнення опинилася під контролем ворога, її замінували, а технологічний зв'язок з нею було втрачено. Видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.

"Укренерго" надалі повідомлятиме про вплив наслідків катастрофи на стан енергосистеми", — сказано в повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС окупантами

6 червня російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. У Херсонській ОВА повідомили, що за п'ять годин вода отримає критичний рівень.

6 червня Оперативне командування "Південь" офіційно повідомило про підрив Каховської ГЕС. Швидкість та обсяг води пресслужба не вказала.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, затоплення загрожує 80 населеними пунктами. За його словами, розпочалася евакуація місцевих мешканців. В "Укргідроенерго" також повідомляли, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

В Офісі Президента назвали підрив Каховської ГЕС величезною техногенною катастрофою у світі. Без системи зрошення посівів зерновим загрожує загибель, що спровокує глобальну продовольчу кризу значної частини планети.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав мету підриву Каховської ГЕС та анонсував наступ ЗСУ. Він заявив, що дії росіян не зупинять процес визволення нашої країни. Данилов також пообіцяв, що росіяни відчують ефект від рішень Ради нацбезпеки, прийнятих 6 червня.