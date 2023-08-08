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Экономика

Апельсиновый сок подорожает. Почему выросли мировые цены на апельсины

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Фото: Pexels | Цена апельсинов — почему выросли мировые цены

Украинские производители апельсинового сока страдают и от последствий вторжения РФ, и от болезни апельсиновых деревьев на противоположной стороне планеты.

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Мировые цены на продукты питания растут, свидетельствуют иностранные СМИ. Среди прочего растет цена на апельсины и апельсиновый сок, который украинцы любят употреблять свежевыжатым или пастеризованным. Каким образом изменения на мировом рынке повлияют на цену апельсинового сока разобрался Фокус в статье"Заоблачная цена плова. Как в мире растут цены на рис и другие продукты и что будет дальше".

На стоимость цены на апельсины и апельсиновый концентрат влияют как внутренние, так и внешние факторы, говорится в материале Фокуса. При этом стоит учитывать биржевые спекуляции и ракетные атаки РФ.

Цена на апельсины: что творится в мире

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится о росте фьючерсов на апельсиновый сок. Например, в 2020 году цены выросли в три раза, в 2023 году — в полтора раза. То есть, с перспективой на будущий урожай, за него готовы платить 456 долл. за тонну, указывает СМИ. О кризисе также свидетельствует уменьшение на 2% экспорта концентрата сока в США.

Причина роста цены — болезнь, которая поразила плодовые деревья на плантациях двух стран — крупнейших поставщиков апельсинов и сока: речь идет о Бразилии и штате Флорида в США. Болезнь возникла из-за повышенного количества осадков, говорится в аналитике Bloomberg.

Что влияет на стоимость апельсинов и сока

Эксперт плодоовощной отрасли Евгений Кузин, который является аналитиком Международного проекта развития плодоовощного бизнеса East-fruit.com и проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", проанализировал ситуацию в мире. Он утверждает, что рост цен на фьючерсы вовсе не означает автоматическое подорожание сока.

Фьючерсы — это не цена апельсинового сока, а стоимость ценных бумаг компаний, которыми торгуют на биржах. Действительно, есть подорожание контрактов на поставку концентрата сока в будущие периоды. Однако в реальной жизни сок не будет дорожать втрое, уверен эксперт: "Основная доля мировой торговли апельсиновым соком проходит между Бразилией и США, поэтому все это в первую очередь имеет влияние на рынки в этих странах, а уже потом — на мировые рынки".

Кузин выделил два фактора, которые влияют на реальную стоимость апельсинового сока:

  • спекуляции на фьючерсах — но их можно вычеркнуть;
  • уменьшение потребления апельсинового сока, которое отмечают в мире.

Апельсины и апельсиновый сок в Украине: что влияет на цену

В Украину апельсины и апельсиновый сок поступают не из Бразилии и США, утверждает эксперт. Вместо этого речь идет о трех странах: Египте, Турции, Испании — именно они являются основными поставщиками. Поэтому цену будут формировать с учетом следующих факторов:

  • урожай в этих странах и шести других, откуда везут апельсины;
  • курс украинской валюты;
  • кризисные явления из-за вторжения РФ — уменьшение производства соков, девальвация гривны, проблемы с энергетикой, разрушения и тому подобное.

Однако производители и торговые сети постепенно восстанавливаются, подчеркнул Кузин: "Возобновилось производство соков "Сандора" в Украине, а розничные сети смогли переориентироваться на альтернативных импортных поставщиков".

Отметим, апельсиновый сок находился на первом месте по популярности — его пьют почти 40% потребителей.

Какие соки самые популярные Fullscreen
Какие соки самые популярные — Koloro
Фото: Koloro

Кроме того, в 2013 году три торговые марки — "Садочок", "Наш сок" и "Сандора" — занимали 75% рынка. Более поздние исследования показали, что крупнейшим производителем и экспортером стала компания T.B.Fruit, которая является владелицей торговой марки "Галиция".

Торговые марки на рынке соков Fullscreen
Торговые марки на рынке соков — Koloro
Фото: Koloro

Стремительное повышение цен на апельсиновый сок: какова вероятность

Евгений Кузин перечислил факторы, которые будут формировать цену на апельсины и апельсиновый сок:

  • подорожание сокового концентрата на мировом рынке;
  • возобновление работы предприятий и налаживание новых путей импорта;
  • уменьшение популярности апельсинового сока;
  • изменение технологии производителя — в частности, речь идет об удешевлении (например, именно поэтому начали больше торговать апельсиновым нектаром, а не апельсиновым соком).

Так что стремительного роста цен все же не ожидаем, подытожил эксперт: "Из-за всего этого возможность стремительного повышения цен на готовую продукцию для украинцев будет очень ограниченной".

Напоминаем, цены на газ в Украине в июле показали рекордное снижение: они стали меньше показателей марта 2023 года. В то же время продолжает дорожать жилье — среди причин называют разрушение заводов и закрытие производств. Еще одна отрасль, где растет цена — это топливо на АЗС: в течение месяца стоимость бензина выросла на 1-2 гривны.