Апельсиновий сік подорожчає. Чому зросли світові ціни на апельсини

Українські виробники апельсинового соку страждають і від наслідків вторгнення РФ, і від хвороби апельсинових дерев на протилежному боці планети.

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Світові ціни на харчові продукти зростають, засвідчують іноземні ЗМІ. Серед іншого зростає ціна на апельсини та апельсиновий сік, який українці полюбляють вживати свіжовичавленим чи пастеризованим. Яким чином зміни на світовому ринку вплинуть на ціну апельсинового соку розібрався Фокус у статті "Захмарна ціна плову. Як у світі зростають ціни на рис та інші продукти і що буде далі".

На вартість ціни на апельсини та апельсиновий концентрат впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники, ідеться у матеріалі Фокуса. При цьому варто зважати на біржові спекуляції й ракетні атаки РФ.

Ціна на апельсини: що діється у світі

Видання Bloomberg опублікувало статтю, у якій ідеться про зростання ф'ючерсів на апельсиновий сік. Наприклад, у 2020 році ціни зросли утричі, у 2023 році — у півтора раза. Тобто, з перспективою на майбутній урожай, за нього готові платити 456 дол. за тонну, вказує ЗМІ. Про кризу також свідчить зменшення на 2% експорту концентрату соку до США.

Причина зростання ціни — хвороба, яка вразила плодові дерева на плантаціях двох країн — найбільших постачальників апельсинів та соку: ідеться про Бразилію та штат Флорида в США. Хвороба виникла через підвищену кількість опадів, ідеться в аналітиці Bloomberg.

Що впливає на вартість апельсинів та соку

Експерт плодоовочевої галузі Євген Кузін, який є аналітиком Міжнародного проєкту розвитку плодоовочевого бізнесу East-fruit.com та проєкту "АПК-Інформ: овочі і фрукти", проаналізував ситуацію у світі. Він стверджує, що зростання цін на ф'ючерси зовсім не означає автоматичне здорожчання соку.

Ф'ючерси — це не ціна апельсинового соку, натомість це вартість цінних паперів компаній, якими торгують на біржах. Дійсно, є здорожчання контрактів на постачання концентрату соку у майбутні періоди. Однак в реальному житті сік не дорожитиме втричі, впевнений експерт: "Основна частка світової торгівлі апельсиновим соком проходить поміж Бразилією та США, тому все це в першу чергу має вплив на ринки в цих країнах, а вже потім — на світові ринки".

Кузін виділив два чинники, які впливають на реальну вартість апельсинового соку:

спекуляції на ф'ючерсах — але їх можна викреслити;

зменшення споживання апельсинового соку, яке відзначають у світі.

Апельсини та апельсиновий сік в Україні: що впливає на ціну

В Україну апельсини та апельсиновий сік надходять не з Бразилії та США, стверджує експерт. Натомість ідеться про три країни: Єгипет, Туреччину, Іспанію — саме вони є основними постачальниками. Тому ціну формуватимуть з огляду на наступні чинники:

урожай в цих країнах та шести інших, звідки везуть апельсини;

курс української валюти;

кризові явища через вторгнення РФ — зменшення виробництва соків, девальвація гривні, проблеми з енергетикою, руйнування тощо.

Однак виробники й торгові мережі поступово відновлюються, наголосив Кузін: "Відновилося виробництво соків "Сандора" в Україні, а роздрібні мережі змогли переорієнтуватися на альтернативних імпортних постачальників".

Зазначимо, апельсиновий сік перебував на першому місці за популярністю — його вживали майже 40% споживачів.

Які соки найпопулярніші - Koloro Фото: Koloro

Крім того, у 2013 три торгові марки — "Садочок", "Наш сік" та "Сандора" — займали 75% ринку. Пізніші дослідження показали, що найбільшим виробником та експортером стала компанія T.B.Fruit, яка є власницею торгової марки "Галіція".

Торгові марки на ринку соків - Koloro Фото: Koloro

Стрімке підвищення цін на апельсиновий сік: яка вірогідність

Євген Кузін перелічив фактори, які формуватимуть ціну на апельсини та апельсиновий сік:

здорожчання сокового концентрату на світовому ринку;

відновлення роботи підприємств та налагодження нових шляхів імпорту;

зменшення популярності апельсинового соку;

зміна технології виробника — зокрема, ідеться про здешевлення (наприклад, саме тому почали більше торгувати апельсиновим нектаром, а не апельсиновим соком).

Отже, стрімкого зростання цін все ж не очікуємо, підсумував експерт: "Через все це можливість стрімкого підвищення цін на готову продукцію для українців буде дуже обмеженою".

Нагадуємо, ціни на газ в Україні у липні показали рекордне зниження: вони стали меншими за показники березня 2023 року. Водночас продовжує дорожчати житло — серед причин називають руйнування заводів та закриття виробництв. Ще одна галузь, де зростає ціна — це пальне на АЗС: протягом місяці вартість бензину зросла на 1-2 гривні.