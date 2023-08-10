Реформа будет безболезненной: для украинцев готовят введение накопительных пенсий

Правительство, по словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, сейчас разрабатывает четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов.

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В Украине продолжается работа над внедрением накопительных пенсий. Сейчас специалисты изучают, какой механизм лучше всего подойдет для того, чтобы новая система точно заработала в условиях нашей страны. Об этом в интервью "Укринформу" сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

Чиновница объяснила, что солидарная пенсия должна покрывать определенный процент, чтобы пенсионер после выхода на заслуженный жил на том уровне, к которому он привык. Например, если гражданин проработал 30-35 лет, то 40% среднего заработка должны составлять его выплаты. Но, как отметила Жолнович, сейчас изучается вариант, чтобы солидарная и накопительная часть превышала 40% заработка.

"Это сложные счета, потому что на 11 миллионов пенсионеров в Украине примерно 13 миллионов человек, уплачивающих социальные взносы. И чтобы пенсионеру платили 6-7 или 10 тысяч гривен, его "визави", который работает, должен оплатить чуть более 10 тысяч гривен социального взноса. Но немногие в Украине платят такой большой размер ЕСВ. Поэтому необходимый ресурс нужно искать в другом месте, и мы сейчас над этим работаем", — сказала она.

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Оксана Жолнович также отметила о существующем вопросе социальной справедливости. Дело в том, что нынешняя формула расчета очень снижает реальную стоимость заработка.

"Сейчас работаем над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам", – рассказала глава Министерства социальной политики.

Она также рассказала о трех основных целях для внедрения накопительных пенсий:

сделать все так, чтобы не увеличивать нагрузку на работника и работодателя (поэтому первое время часть расходов возьмет на себя государство);

упростить процесс администрирования;

разработать надежные механизмы инвестирования.

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Ожидается, что конкретные результаты будут получены уже к концу этого года.

Зачем нужны накопительные пенсии

В Украине уже давно хотят осовременить солидарную систему пенсий, поскольку она существует только за счет дотаций из государственного бюджета. Поэтому уже давно ведутся разговоры, что в Украине появится трехуровневая пенсионная система. Но второй уровень — обязательные пенсионные накопления — пока что остается на уровне разговоров.

Параллельно некоторые народные депутаты считают, в системе накопительного пенсионного обеспечения должны обязательно участвовать работающие граждане, пока они не достигнут 55 лет. А работодателей, в рамках законопроекта №9212, хотят обязать уплачивать пенсионных взносы в пользу таких наемных работников.

Так, согласно проекту закона, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работников — в 2023 году;

1,5 % — в 2024 году;

2 % — в 2025 году.

При этом таки взносы финансироваться параллельно с государством счет денег из государственного бюджета Украины. Размер ЕСВ останется на прежнем уровне— 22%, а накопительный взнос внесут в состав единого социального взноса.

Напомним, в Украине могут появиться новые основания для прекращения пенсионных выплат. Так, народным депутатам предлагают рассмотреть законопроект, в котором предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали их от Украины только при условии, что им не выплачивали пенсию от страны-агрессора.

Еще Фокус в своем материале "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты" объяснял, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.