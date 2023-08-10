Реформа буде безболісною: для українців готують введення накопичувальних пенсій

Уряд, за словами глави Мінсоцполітики Оксани Жолнович, наразі розробляє чіткий алгоритм нарахування пенсії з урахуванням відпрацьованого стажу та сплачених внесків.

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В Україні триває робота над впровадженням накопичувальних пенсій. Наразі фахівці вивчають, який механізм найкраще підійде для того, щоб нова система точно запрацювала в умовах нашої країни. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомила глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

Чиновниця пояснила, що солідарна пенсія має покривати певний відсоток, щоб пенсіонер після виходу на заслужений жив на тому рівні, до якого він звик. Наприклад, якщо громадянин пропрацював 30-35 років, то 40% середнього заробітку мають становити його виплати. Але, як зазначила Жолнович, зараз вивчають варіант, щоб солідарна і накопичувальна частина перевищувала 40% заробітку.

"Це складні рахунки, тому що на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів осіб, які сплачують соціальні внески. І щоб пенсіонеру платили 6-7 або 10 тисяч гривень, його "візаві", який працює, має сплатити трохи більше 10 тисяч гривень соціального внеску. Але мало хто в Україні платить такий великий розмір ЄСВ. Тому необхідний ресурс потрібно шукати в іншому місці, і ми зараз над цим працюємо", — сказала вона.

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Оксана Жолнович також зазначила про наявне питання соціальної справедливості. Річ у тім, що нинішня формула розрахунку дуже знижує реальну вартість заробітку.

"Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з урахуванням відпрацьованого стажу та сплачених внесків. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин", — розповіла очільниця Міністерства соціальної політики.

Вона також розповіла про три основні цілі для впровадження накопичувальних пенсій:

зробити все так, щоб не збільшувати навантаження на працівника і роботодавця (тому перший час частину витрат візьме на себе держава);

спростити процес адміністрування;

розробити надійні механізми інвестування.

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Очікується, що конкретні результати будуть отримані вже до кінця цього року.

Навіщо потрібні накопичувальні пенсії

В Україні вже давно хочуть осучаснити солідарну систему пенсій, оскільки вона існує лише за рахунок дотацій з державного бюджету. Тому вже давно ведуться розмови, що в Україні з'явиться трирівнева пенсійна система. Але другий рівень — обов'язкові пенсійні накопичення — поки що залишається на рівні розмов.

Паралельно деякі народні депутати вважають, що в системі накопичувального пенсійного забезпечення повинні обов'язково брати участь громадяни, які працюють, поки вони не досягнуть 55 років. А роботодавців, у рамках законопроєкту №9212, хочуть зобов'язати сплачувати пенсійні внески на користь таких найманих працівників.

Так, згідно з проєктом закону, роботодавці платитимуть:

1% від розміру заробітної плати працівників — у 2023 році;

1,5 % — у 2024 році;

2 % — у 2025 році.

При цьому таки внески фінансуватимуться паралельно з державою коштом грошей з державного бюджету України. Розмір ЄСВ залишиться на колишньому рівні — 22%, а накопичувальний внесок внесуть до складу єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, в Україні можуть з'явитися нові підстави для припинення пенсійних виплат. Так, народним депутатам пропонують розглянути законопроєкт, у якому пропонується, щоб жителі тимчасово окупованих територій отримували їх від України тільки за умови, що їм не виплачували пенсію від країни-агресора.

Ще Фокус у своєму матеріалі "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії і як вплинуть на виплати" пояснював, чиї внески йтимуть у накопичення для виплат пенсій тим, кому сьогодні до пенсії залишається 10-30 років.