Рейтинг лучших работодателей 2023: где лучше всего работать в энергетике

Фокус рассказывает, какие компании энергосектора стали лучшими работодателями 2023 года и какие зарплаты предлагают энергокомпании своим сотрудникам во время войны.

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Полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину не смогло остановить работу компаний, которые занимаются производством электроэнергии. Несмотря на масштабные обстрелы, украинские компании выстояли и даже укрепили свои позиции. Продолжают активно работать в стране и компании по газо- и нефтедобыче. Об этом идет речь в новом рейтинге Фокуса "Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023".

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Так, например, крупнейшая нефтедобывающая компания страны "Укрнафта" планирует в текущем году добыть на 4% нефти больше, увеличив показатели до 1, 405 миллиона тонн. А компании "Укргазвидобування", которая входит в Группу "Нафтогаз", за 9 месяцев 2023 года удалось добыть 10,28 миллиардов кубических метров природного газа. Показатели на 3,4% превысили уровень этого же периода в 2022 году. Хотя о приближении довоенных результатов говорить еще рано — в 2021 году компания добыла более 13,66 миллиарда кубических метров природного газа.

При этом, компании почти всегда находятся в поисках новых сотрудников, поскольку очень многие работники энергокомпаний сейчас защищают Украину на фронте. Поэтому на рынке труда происходит борьба за квалифицированных энергетиков, за которых компании соревнуются с помощью уровня выплат. Как свидетельствуют данные на сайтах по поиску работы, зарплаты в энергетической отрасли в зависимости от позиции в конце 2023 года составляют от 16,5 до 45 тысячи гривен.

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2023 года

ДТЭК. ВС РФ с первых дней полномасштабного вторжения бьют по предприятиям Группы. Так, в течение 2022/2023 годов ДТЭК постоянно ремонтировала электросети и восстанавливала мощности электрической генерации, входящих в состав Группы. По информации компании, сейчас их штат состоит почти из 60 тысяч сотрудников. В компаниях ДТЭК постоянно работают над построением сильного бренда работодателя и уделяют особое внимание профессиональному развитию сотрудников, предоставляя возможности для карьерного и профессионального роста.

ВС РФ с первых дней полномасштабного вторжения бьют по предприятиям Группы. Так, в течение 2022/2023 годов ДТЭК постоянно ремонтировала электросети и восстанавливала мощности электрической генерации, входящих в состав Группы. По информации компании, сейчас их штат состоит почти из 60 тысяч сотрудников. В компаниях ДТЭК постоянно работают над построением сильного бренда работодателя и уделяют особое внимание профессиональному развитию сотрудников, предоставляя возможности для карьерного и профессионального роста. Группа "Нафтогаз" . Один из крупнейших работодателей Украины, где есть хорошие условия труда, а сотрудники могут профессионально себя реализовать. Своим работникам в Группе "Нафтогаз" обещают конкурентную оплату труда и карьерный рост. Здесь работают почти 54 тысячи работников.

. Один из крупнейших работодателей Украины, где есть хорошие условия труда, а сотрудники могут профессионально себя реализовать. Своим работникам в Группе "Нафтогаз" обещают конкурентную оплату труда и карьерный рост. Здесь работают почти 54 тысячи работников. "Энергоатом". Компания контролирует все атомные станции страны, а именно: Запорожскую АЭС; Ровенскую АЭС%; Южно-Украинскую АЭС; Хмельницкую АЭС; Чернобыльскую АЭС. "Энергоатом" обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, а в осенне-зимний период этот показатель достигает 70%. Сотрудники предприятия могут рассчитывать рыночную зарплату, а также частые премиальные выплаты.

Что происходит с энергетической отраслью сейчас

Для энергетической отрасли 2023 год стал еще одним настоящим испытанием на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России. Обстрелы тепловых электростанций только ухудшали и без того сложную ситуацию. Поэтому даже летом 2023 года, когда объемы производимого электричества вроде были на достаточном уровне (поскольку генерации помогали солнечные и ветровые электростанции), в компании "Укрэнерго" предупреждали, что существует дефицит. Причина: многие блоки украинских ТЭС массово вышли в ремонт, поскольку часть из них получила серьезные повреждения во время обстрелов ВС РФ.

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Впрочем, ситуация в энергетике в течение года была контролируемой, хотя оператор "Укрэнерго" и сейчас периодически запрашивает аварийную помощь у соседних европейских стран. Например, у Словакии, Польши и Румынии.

К слову, отметим, что в течение осени 2023 года россияне не предпринимали попыток массированных ударов по энергетической инфраструктуре, хотя об этом и предупреждали некоторые украинские чиновники.

ВС РФ запускали по Украине и 75, и 44 дрона-камикадзе Shahed-136, крылатые авиационные ракеты, баллистические ракеты "Искандер-М", но о серьезных повреждения на объектах энергетики пока не сообщалось.

Ранее Фокус рассказывал, что энергетикам удается компенсировать дефицит за счет европейских партнеров, однако при усугублении ситуации необходимо будет вернуться к графикам отключений потребителей.