Рейтинг найкращих роботодавців 2023: де найкраще працювати в енергетиці

Фокус розповідає, які компанії енергосектору стали найкращими роботодавцями 2023 року і які зарплати пропонують енергокомпанії своїм співробітникам під час війни.

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Повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну не змогло зупинити роботу компаній, які займаються виробництвом електроенергії. Незважаючи на масштабні обстріли, українські компанії вистояли і навіть зміцнили свої позиції. Продовжують активно працювати в країні й компанії з газо- та нафтовидобутку. Про це йдеться в новому рейтингу Фокуса"Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023".

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Так, наприклад, найбільша нафтовидобувна компанія країни "Укрнафта" планує поточного року видобути на 4% нафти більше, збільшивши показники до 1, 405 мільйона тонн. А компанії "Укргазвидобування", яка входить до Групи "Нафтогаз", за 9 місяців 2023 року вдалося видобути 10,28 мільярдів кубічних метрів природного газу. Показники на 3,4% перевищили рівень цього ж періоду 2022 року. Хоча про наближення довоєнних результатів говорити ще зарано — 2021 року компанія видобула понад 13,66 мільярда кубічних метрів природного газу.

При цьому, компанії майже завжди перебувають у пошуках нових співробітників, оскільки дуже багато працівників енергокомпаній зараз захищають Україну на фронті. Тому на ринку праці відбувається боротьба за кваліфікованих енергетиків, за яких компанії змагаються за допомогою рівня виплат. Як свідчать дані на сайтах з пошуку роботи, зарплати в енергетичній галузі залежно від позиції наприкінці 2023 року становлять від 16,5 до 45 тисячі гривень.

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2023 року

ДТЕК. ЗС РФ з перших днів повномасштабного вторгнення б'ють по підприємствах Групи. Так, протягом 2022/2023 років ДТЕК постійно ремонтувала електромережі та відновлювала потужності електричної генерації, що входять до складу Групи. За інформацією компанії, наразі їхній штат складається майже з 60 тисяч співробітників. У компаніях ДТЕК постійно працюють над побудовою сильного бренду роботодавця і приділяють особливу увагу професійному розвитку співробітників, надаючи можливості для кар'єрного та професійного зростання.

ЗС РФ з перших днів повномасштабного вторгнення б'ють по підприємствах Групи. Так, протягом 2022/2023 років ДТЕК постійно ремонтувала електромережі та відновлювала потужності електричної генерації, що входять до складу Групи. За інформацією компанії, наразі їхній штат складається майже з 60 тисяч співробітників. У компаніях ДТЕК постійно працюють над побудовою сильного бренду роботодавця і приділяють особливу увагу професійному розвитку співробітників, надаючи можливості для кар'єрного та професійного зростання. Група "Нафтогаз" . Один з найбільших роботодавців України, де є хороші умови праці, а співробітники можуть професійно себе реалізувати. Своїм працівникам у Групі "Нафтогаз" обіцяють конкурентну оплату праці та кар'єрне зростання. Тут працюють майже 54 тисячі працівників.

. Один з найбільших роботодавців України, де є хороші умови праці, а співробітники можуть професійно себе реалізувати. Своїм працівникам у Групі "Нафтогаз" обіцяють конкурентну оплату праці та кар'єрне зростання. Тут працюють майже 54 тисячі працівників. "Енергоатом". Компанія контролює всі атомні станції країни, а саме: Запорізьку АЕС; Рівненську АЕС%; Южно-Українську АЕС; Хмельницьку АЕС; Чорнобильську АЕС. "Енергоатом" забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, а в осінньо-зимовий період цей показник сягає 70%. Співробітники підприємства можуть розраховувати на ринкову зарплату, а також часті преміальні виплати.

Що відбувається з енергетичною галуззю зараз

Для енергетичної галузі 2023 рік став ще одним справжнім випробуванням на тлі триваючого повномасштабного вторгнення Росії. Обстріли теплових електростанцій лише погіршували й без того складну ситуацію. Тож навіть улітку 2023 року, коли обсяги виробленої електрики начебто були на достатньому рівні (оскільки генерації допомагали сонячні та вітрові електростанції), в компанії "Укренерго" попереджали, що існує дефіцит. Причина: багато блоків українських ТЕС масово вийшли в ремонт, оскільки частина з них зазнала серйозних пошкоджень під час обстрілів ЗС РФ.

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Утім, ситуація в енергетиці впродовж року була контрольованою, хоча оператор "Укренерго" і зараз періодично запитує аварійну допомогу в сусідніх європейських країн. Наприклад, у Словаччини, Польщі та Румунії.

До слова, зазначимо, що протягом осені 2023 року росіяни не вдавалися до спроб масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, хоча про це й попереджали деякі українські чиновники.

ЗС РФ запускали по Україні і 75, і 44 дрони-камікадзе Shahed-136, крилаті авіаційні ракети, балістичні ракети "Іскандер-М", але про серйозні пошкодження на об'єктах енергетики поки що не повідомлялося.

Раніше Фокус розповідав, що енергетикам вдається компенсувати дефіцит завдяки європейським партнерам, однак у разі погіршення ситуації необхідно буде повернутися до графіків відключень споживачів.