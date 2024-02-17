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Экономика

С каждым годом украинцев меньше. Как преодолеть демографический кризис в Украине

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Фото: Getty Images | Соотношение пенсионеров и работающих в Украине хуже, чем в Европе

Сейчас за границей находятся более 6,44 млн украинцев. И хотя миграционные процессы по сравнению с началом полномасштабной войны значительно замедлились и резких колебаний и всплесков миграции нет, украинцы по-прежнему больше выезжают за границу, чем возвращаются.

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Демографический кризис был актуальным вопросом для Украины и до полномасштабного вторжения. Но из-за войны страна теряет миллионы людей, и, отмечают эксперты, это не просто негативные показатели, а трагедия и настоящая демографическая катастрофа. Специалисты не исключают, что население страны может сократиться на треть. Из-за того, что меньше становится именно трудоспособных, возникает вопрос: а кто же будет восстанавливать страну? Фокус вместе с экспертами разбирался, можно ли остановить демографическую катастрофу.

Демографический кризис: нет людей — нет денег

Война, падение экономики и рост безработицы не стимулируют тех, кто остался в Украине, рожать детей. По данным Министерства юстиции, в 2023-м в Украине родилось почти на треть детей меньше, чем в 2021-м.

Однако эксперты говорят: демографический кризис — это, прежде всего не кризис рождаемости, а кризис пополнения трудовых ресурсов. Ведь именно за счет трудовых ресурсов живет государство, а их уменьшение приводит к сложностям с наполняемостью госбюджета.

Демографический кризис — это, прежде всего, кризис пополнения трудовых ресурсов

"Когда мы обсуждаем демографический кризис, имеем в виду долю трудоспособного населения, уровень его загрузки, размер налогов, количество пенсионеров и их соотношение к работающим. Все это один большой демографический блок", — считает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, до полномасштабной войны каждый миллион эмигрантов из Украины стоил украинскому бюджету минус 5 млрд грн ВВП, то есть более 185 млн долларов (по курсу на конец 2021 года). Сейчас структура экономики изменилась, и если считать в долларовом эквиваленте, то получается, что более чем 6 млн мигрантов выливаются в потенциальные потери экономики Украины минимум на уровне 1,1 млрд долларов ВВП ежегодно.

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Ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию в Украине является миграция
Фото: Caslan Mitu

По мнению Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, сейчас в Украине могут находиться 34-35 миллионов человек. Но, говорит демограф, это очень приблизительные цифры — плюс-минус миллион. "Ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция, — отметила Элла Либанова в комментарии Фокусу, — По состоянию на декабрь 2023 года в Европе находилось 4,3 млн украинцев со статусом временной защиты плюс 2,5-3 млн трудовых мигрантов. Но ведь ЕС — это не все. Еще есть Великобритания, США, Канада и другие страны — это еще плюс миллион. Что касается РФ, то там картина крайне непонятна, но миллион, я думаю, там есть. Вот и считайте — около 9 млн украинцев сегодня находятся за пределами страны. Какое уменьшение рождаемости может сравниться с этими цифрами?"

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Причины миграции: как влияет на количество населения опасность и бедность

Рабочий потенциал страны продолжает таять на глазах, ведь миграция не останавливается.

"Миграция — это, действительно, один из ключевых факторов, который влияет на демографическую ситуацию, — соглашается директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк. — Война и опасность в Украине либо сдерживают рождаемость, либо заставляют женщин с детьми выезжать за границу. Страх перед будущим, вызванный войной, затрудняет принятие семьями решения о рождении детей. А вынужденная миграция только усилила процессы, которые были в Украине и до полномасштабной войны — снижение рождаемости".

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Но, добавляет эксперт, также миграция связана с экономической ситуацией в стране, которая и до полномасштабного вторжения, и сейчас побуждает трудовых мигрантов из Украины работать за рубежом из-за более высоких доходов и лучших условий жизни.

По мнению Марьяны Семенюк, об огромном влиянии миграции на демографию свидетельствует то, как страны, приютившие больше всего украинцев, пытаются их удержать. Прежде всего речь идет о Германии и Польше.

"Благодаря украинским беженцам этим странам удалось улучшить демографическую ситуацию. Почти 90% украинских беженцев за рубежом — это женщины с детьми, большинство — трудоспособного возраста и с высшим образованием. Для стареющей Европы — это огромный человеческий капитал и потенциал", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

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Почти 90% украинских беженцев за рубежом — это женщины с детьми
Фото: Getty Images

Тенденция сохранилась: выезжают за границу больше, чем возвращаются

По словам Семенюк, сейчас миграционные процессы зависят от ситуации на фронте (для беженцев за рубежом) и сезонности (для трудовых мигрантов). Каких-то резких колебаний и всплесков миграции нет. Но, говорит эксперт, все же больше украинцев выезжают за границу, чем возвращаются.

"В этом году ситуация будет зависеть от событий на фронте и европейской политики в отношении украинских беженцев, — отметила в разговоре с Фокусом директор рекрутации EWL. — Подавляющее большинство женщин, которые с детьми выехали за границу, скорее всего, будут оставаться и в дальнейшем в странах убежища, потому что для них безопасность является основным фактором возвращения домой. Сейчас они не чувствуют, что условия в Украине достаточно безопасны для этого. Будет продолжаться миграция украинцев между странами Европы. Мы уже это наблюдали в прошлом году, когда украинцы начали массово выезжать из Польши в Германию. Теперь они выбирают в стране не только безопасность, но и экономические возможности, которые она предоставляет: трудоустройство, возможность работы по специальности, высокие зарплаты, социальные выплаты, а также лучшее образование для детей".

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Теперь украинцы выбирают в стране не только безопасность, но и экономические возможности, которые она предоставляет: трудоустройство, возможность работы по специальности, более высокие зарплаты
Фото: Открытые источники

В то же время, добавила эксперт, если говорить о трудовой миграции (выезд за границу, чтобы заработать), она стабильна. Украинцы, которые хотят за границей заработать на простой физической работе без знания языка, активнее будут ездить в Германию. Ее рынок становится более открытым для такой категории трудовых мигрантов.

"Беженцы, которые могут трудоустроиться на работу, не требующую знаний языка и навыков, больше склонны к тому, чтобы дольше остаться в стране убежища, потому что там они могут заработать больше, чем в Украине", — подчеркнула эксперт.

Планы на будущее: поощрять возвращение беженцев и звать иностранцев

Из-за войны Украина теряет не только трудоспособных, но и детей — будущих рабочих и налогоплательщиков. Неудивительно, что чиновники и эксперты периодически высказывают самые разные идеи относительно того, как вернуть украинцев домой, — от создания новых рабочих мест в Украине до прекращения выплат беженцам в Европе.

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Ключевой идеей для решения проблемы сокращения населения и пополнения трудовых ресурсов в стране Элла Либанова считает поддержание постоянной связи с беженцами — это, по ее словам, чрезвычайно важно. После войны главными факторами станут рост качества жизни и возможности самореализации для различных слоев населения.

По мнению Алексея Куща, рабочие идеи по возвращению украинцев из-за рубежа комплексные.

"Условия для возвращения украинских мигрантов домой можно разделить на "рамочные", то есть, для всех групп мигрантов, и фокусные. К рамочным относятся безопасность (завершение активной фазы войны), новый общественный договор (если люди будут понимать, что в случае обострения военного конфликта их снова будут ограничивать в правах и свободах, никто в такую страну не будет возвращаться), а также долгосрочные перспективы (положительный сценарий развития страны)", — отметил аналитик в комментарии Фокусу.

Профессионалы ориентируются на уровень чистых располагаемых доходов — их интересует сумма, остающаяся после покрытия ежемесячных расходов

Что касается фокус-групп, то они разные и требуют разных подходов.

  • Первая фокус-группа — это патерналисты, то есть люди, которые живут за счет соцвыплат и помощи. Это прежде всего женщины с маленькими детьми, которые не могут по каким-то причинам социализироваться в Европе и смотрят на размер помощи и выплат. Для патерналистов очень важна социальная политика государства.
  • Вторая фокус-группа — это профессионалы. Они ориентируются на уровень чистых располагаемых доходов. Понятно, что в Украине доходы и расходы ниже, в Европе они выше, но профессионалов интересует именно сумма, которая остается после покрытия ежемесячных расходов. Высокооплачиваемых профессионалов интересует не только уровень заработной платы, но и долгосрочные перспективы — ипотека, накопительные пенсионные программы, медицина, образование для детей, качество жизни в целом.
  • Третья фокус-группа — это предприниматели. Они все сравнивают: условия ведения бизнеса, процентные ставки по кредитам, взаимодействия с налоговой и т.д. То есть, чтобы стимулировать предпринимателей вернуться, нужно создать условия для бизнеса более комфортные, чем в ЕС.
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Из-за войны Украина теряет не только трудоспособных, но и детей — будущих рабочих и налогоплательщиков
Фото: Getty Images

Марьяна Семенюк также отмечает необходимость поощрения беженцев к возвращению.

"Сейчас невозможно точно спрогнозировать, сколько беженцев вернется, — говорит эксперт. — Это будет зависеть от многих факторов, включая продолжительность войны и ситуацию в стране после ее окончания. Как свидетельствуют исследования, которые мы проводили среди украинских беженцев в Польше и Германии, для них главными факторами являются безопасность и вступление Украины в НАТО и ЕС. А также — гарантированные рабочие места, конкурентная зарплата, развитая экономика, возможность получить жилье для тех, кто его потерял, возможность получения образования для детей".

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К тому же, продолжает эксперт, только своими трудовыми ресурсами Украина вряд ли справится с восстановлением.

"Стоит открывать рынок для иностранных работников и уже сейчас работать над упрощением доступа к рынку труда иностранцев и их толерантным восприятием, — отметила в разговоре с Фокусом эксперт EWL. — Мы сейчас наблюдаем, как Польша реформирует свой подход и работает над созданием миграционной политики, столкнувшись с проблемой дефицита трудовых ресурсов. Польские работодатели сигнализируют чиновникам, что нужно привлекать работников из Азии и Латинской Америки, иначе польской экономике будет сложно расти. Уже сейчас в Польше втрое больше работников из Колумбии, чем это было в 2022 году. В привлечении иностранных работников польский бизнес и чиновники видят потенциал для роста своей экономики и в дальнейшем".