Россия атаковала три объекта передачи электроэнергии: в правительстве рассказали, будут ли отключать свет

Один из объектов, в которые пыталась попасть российская армия, расположен в Николаевской области. Премьер Денис Шмыгаль заверил, что энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме.

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В ночь на четверг, 26 сентября, Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, использовав дроны и ракеты. Под прицелом оккупантов были три объекта передачи электроэнергии, один из них — в Николаевской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Своих целей российские террористы не достигли — энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано", — заверил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил об обзоре хода строительства инженерной защиты на энергетических подстанциях в Николаевской области.

"Председатель ОВА доложил об общей ситуации. Заслушали проблемные вопросы и наши дальнейшие шаги. Здесь без деталей. Продолжаем активную работу по усилению защиты энергообъектов", — отметил премьер.

Когенерационная установка Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм Строительство инженерной защиты на энергетических подстанциях Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

Кроме того, ведется строительство системы распределенной генерации для обеспечения теплоснабжения в регионе. Речь идет о двух когенерационных установках мощностью 1,5 МВт каждая, которые обеспечат теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных учреждения.

По словам Шмыгаля, к отопительному сезону "Николаевоблтеплоэнерго" обязалось построить 5 объектов распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 5,5 МВт.

Напомним, 26 сентября ночью ВС РФ атаковали Украину 78 ударными дронами и четырьмя ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и 66 "шахедов". Позже россияне запустили три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

26 сентября "Укрэнерго" сообщила, что Россия атаковала энергообъекты в нескольких областях. В результате повреждений обесточивались бытовые и промышленные потребители.