Росія атакувала три об'єкти передачі електроенергії: в уряді розповіли, чи будуть відключати світло

Один із об'єктів, у який намагалася влучити російська армія, розташований на Миколаївщині. Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що енергосистема України працює в збалансованому режимі.

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У ніч на четвер, 26 вересня, Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, використавши дрони та ракети. Під прицілом окупантів були три об’єкти передачі електроенергії, один із них — у Миколаївській області. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Своїх цілей російські терористи не досягли — енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано", — запевнив глава уряду.

Шмигаль також повідомив про огляд процесу будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області.

"Голова ОВА доповів про загальну ситуацію. Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів", — зазначив прем'єр.

Когенераційна установка Фото: Денис Шмигаль / Телеграм Будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Крім того, триває будівництво системи розподіленої генерації для забезпечення теплопостачання в регіоні. Йдеться про дві когенераційні установки потужністю 1,5 МВт кожна, які забезпечать теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітні заклади.

За словами Шмигаля, до опалювального сезону "Миколаївоблтеплоенерго" зобов’язалося побудувати 5 об’єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт.

Нагадаємо, 26 вересня вночі ЗС РФ атакували Україну 78 ударними дронами та чотирма ракетами. Сили ППО збили всі ракети та 66 "Шахедів". Пізніше росіяни запустили три аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

26 вересня "Укренерго" повідомила, що Росія атакувала енергооб’єкти в кількох областях. Внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові та промислові споживачі.