В Украине утрачена связь между уровнем налогов и налоговыми поступлениями, более половины которых "оптимизируется" бизнесом и населением. Можно ли восстановить эту зависимость и что для этого нужно сделать, исследовал Фокус.

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В своем желании поднять налоги правительство настроено решительно. Законопроект о повышении налогов №11416-д пока принят только в первом чтении, а глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев уже говорит о дальнейшем росте. Об этом говорится в новом материале Фокуса "Расслабляться не стоит: налоги в Украине могут повысить дважды — о чем идет речь".

Экономисты не исключают, что рост налогов приведет к уменьшению количества рабочих мест, к росту тени и вообще закрытию бизнесов. И напоминают о кривой Лаффера, в соответствии с которой повышение налогов будет иметь обратный эффект и бизнес просто начнет сразу переходить в тень.

Однако Даниил Гетманцев уверен: кривая Лаффера — это лишь теоретический концепт, который часто используется псевдоэкспертами для обоснования необходимости уменьшать налоги.

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"Эмпирически не было доказано, какой именно уровень налоговой нагрузки является критическим, предельным и после которого уменьшаются поступления в бюджет, — отметил глава финкомитета в недавнем интервью "Украинским новостям". — Каков этот процент ставок, с достижением которого бюджет пострадает. Даже сам Лаффер этого не определил. Более того, есть много эмпирических исследований кривой, по которым максимизация поступлений от налога на доходы достигается при ставках 35-70%, что значительно выше наших ставок".

Налоги на труд в Украине нужно снижать

Эксперты за Лаффера немного обиделись. И отметили, что Даниил Гетманцев либо делает вид, что не понимает базовых вещей, либо, что еще хуже, действительно их не понимает.

"Нельзя сравнивать стабильные развитые страны вроде Германии, Франции, стран Скандинавии, где нет войны, зато есть эффективная экономика и эффективные госинституты по использованию налогов, с современной Украиной, где третий год продолжается полномасштабная война, где разрушена экономика, где крайне неэффективные институты, которые не используют налоговые поступления для создания точек роста", — отметил в разговоре с Фокусом аналитик Алексей Кущ.

В повышении налогов был бы смысл, если бы правительство сказало: вот наши точки роста, мы соберем 100 млрд налогов, "заведем" эти точки и за счет эффекта мультипликатора получим плюс 500 млрд грн ВВП и, соответственно, увеличение налоговых поступлений

В повышении налогов был бы смысл, если бы правительство сказало: вот наши точки роста, мы соберем 100 млрд налогов, "заведем" эти точки и за счет эффекта мультипликатора получим плюс 500 млрд грн ВВП и, соответственно, увеличение налоговых поступлений, говорит эксперт. А без этого в заявлениях о необходимости роста налогов нет никакого смысла.

"С господином Гетманцевым можно согласиться только в одном: кривая Лаффера в масштабах Украины действительно поломалась, — подытожил Алексей Кущ. — Это можно сравнить с краном со скрученной резьбой, который уже не регулирует поток воды, как ты его ни крути. Именно так в Украине утрачена корреляция между уровнем налогов и налоговыми поступлениями, более половины которых "оптимизируется" бизнесом и населением".

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Многие украинские работодатели налоги на доходы (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) через систему подставных ФЛП и обналичивание оптимизируют до 10%, объясняет аналитик. Если в таких условиях снизить налоги, условно говоря, с 18% до 15%, для такого бизнеса ничего не изменится, ведь он уже платит 10% и не собирается платить больше. Аналогично, если налог поднять с 18% до 23%, также ничего не изменится: "оптимизаторы" и дальше будут платить 10%. То есть, если продолжить аналогию с краном, можно "крутить" хоть вправо, хоть влево, — ничего не меняется, ведь резьба сорвана.

Исправить ситуацию можно только одним способом: кардинально снизить ставки налогов на труд до уровня фактической уплаты налогов в реальном секторе экономики, чтобы нащупать эту точку Лаффера. А после этого запускать систему сначала, чтобы корреляция все-таки заработала, как это происходит практически во всем мире.

Напомним, что НБУ и Минфин выступили категорически против повышения налогов на сверхприбыль банков.

Как ранее писал Фокус, после повышения размера военного сбора сотруднику с зарплатой в 30 тыс. грн придется ежемесячно платить в бюджет минимум 1500 грн.