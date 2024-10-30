В Киевской области отключают свет по графику: кто и когда останется без электроэнергии

Об отключениях предупредили жителей 5 районов Киевской области.

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В Киевской области с 30 октября начали отключать электроэнергию по графикам. Отключения продлятся до 2 ноября. Так, в отдельных населенных пунктах проведут профилактические работы. Фокус разобрался, где и когда не будет света.

Отключения света 31 октября

В то же время Горский сельский (Бориспольский район) совет также предупредил жителей о возможных отключениях света.

"В Мартусовке, Ревном и Затишном 31 октября с 09:00 до 19:00 ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы", — сказано в сообщении.

Также об отключениях 31 октября сообщил Калиновский поселковый (Броварской район). Так, света не будет с 08:30 до 19:30 в Калиновке, Багрине, Хлепче, Диброве, Великой Солтановке.

Отключения света 1 ноября

Кроме того, Чабановский поселковый совет (Фастовский район) сообщил, что 1 ноября планируется отключение электроснабжения с 8:00 до 20:00 в поселке Чабаны на улицах Машиностроителей и Одесское Шоссе, а также в селе Новоселки по улицам Институтская и Солнечная.

Отключения света 2 ноября

Красиловский сельский совет (Броварской район) заявил, что 2 ноября с 9.00 до 18.00 будет отключение электроэнергии в селе Красиловка, в связи с проведением профилактических работ и с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий.

На странице Дымерской общины (Вышегородский район) в Facebook заявили, что 2 ноября с 09:00 по 19:00 будет отключение электроэнергии в селе Демидов по улицам: Богдана Хмельницкого, Киевская, Нижний Вал, Шевченко.

Напомним, 28 октября в Украине частично ввели аварийные отключения света. Речь идет о Сумской области, которая пострадала от российских обстрелов.

Также глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что украинцы должны подготовиться к полному блэкауту зимой. Он не исключает отсутствия света на водонапорных станциях и крупных котельных. В регионе готовятся обеспечивать жизнь с помощью когенерационных установок и генераторов.