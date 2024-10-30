У Київській області відключають світло за графіком: хто і коли залишиться без електроенергії

Про відключення попередили жителів 5 районів Київської області.

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У Київській області з 30 жовтня почали відключати електроенергію за графіками. Відключення триватимуть до 2 листопада. Так, в окремих населених пунктах проведуть профілактичні роботи. Фокус розібрався, де і коли не буде світла.

Вимкнення світла 31 жовтня

Водночас Гірська сільська (Бориспільський район) рада також попередила жителів про можливі відключення світла.

"У Мартусівці, Ревному та Затишному 31 жовтня з 09:00 до 19:00 ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме профілактичні роботи", — ідеться в повідомленні.

Також про відключення 31 жовтня повідомив Калинівський селищний (Броварський район). Так, світла не буде з 08:30 до 19:30 у Калинівці, Багрині, Хлепчі, Діброві, Великій Солтанівці.

Вимкнення світла 1 листопада

Крім того, Чабанівська селищна рада (Фастівський район) повідомила, що 1 листопада заплановано відключення електропостачання з 8:00 до 20:00 у селищі Чабани на вулицях Машинобудівників та Одеське Шосе, а також у селі Новосілки на вулицях Інститутська та Сонячна.

Вимкнення світла 2 листопада

Красилівська сільська рада (Броварський район) заявила, що 2 листопада з 9.00 до 18.00 буде вимкнення електроенергії в селі Красилівка, у зв'язку з проведенням профілактичних робіт і з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій.

На сторінці Димерської громади (Вишегородський район) у Facebook заявили, що 2 листопада з 09:00 до 19:00 буде відключення електроенергії в селі Демидів по вулицях: Богдана Хмельницького, Київська, Нижній Вал, Шевченка.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні частково ввели аварійні відключення світла. Йдеться про Сумську область, яка постраждала від російських обстрілів.

Також голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що українці мають підготуватися до повного блекауту взимку. Він не виключає відсутності світла на водонапірних станціях і великих котельнях. У регіоні готуються забезпечувати життя за допомогою когенераційних установок і генераторів.