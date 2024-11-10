Заборгованість з оплати комуналки: чи отримають українці субсидії

Жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 гривен, рассказали в ПФУ.

В Украине не назначается жилищная субсидия в случае наличия задолженности по уплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Facebook.

Так жилищная субсидия не назначается в случае просроченной более чем на три месяца задолженности по оплате коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшей в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен.

"Если уплата задолженности документально подтверждена или если заключен договор о ее реструктуризации, или когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть постановление об открытии производства по делу), тогда жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона", — говорится в сообщении.

В случае подтверждения отсутствия задолженности по истечении двухмесячного срока от начала отопительного (неотопительного) сезона, то субсидия назначается с месяца, следующего за тем, в котором в ПФУ поступило документальное подтверждение таких действий.

Напомним, Пенсионный фонд обновил размеры жилищных субсидий на отопительный сезон. В частности, это произошло из-за того, что в список коммунальных услуг добавили услугу отопления.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что оформить субсидию на оплату коммунальных услуг можно лично, через специальные онлайн-сервисы или с помощью работников ЦНАП и исполнительных органов власти. Для этого был создан упрощенный механизм подачи обращения, что экономит время и требует минимума документов.