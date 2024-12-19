Аналитики сообщили о массовом закрытии ФЛП после повышения налогов: Гетмацев отрицает

Нардеп от "Слуги народа" утверждает, что за последние 2 месяца в Украине новых ФЛП зарегистрировалось на 7 тысяч больше, чем закрылось.

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После принятия закона о повышении налогов в Украине количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей все еще превышает количество закрытых, и сообщения о массовом закрытии ФЛП не соответствует действительности, сказал народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности", вступивший в силу с 1 декабря, не повлиял на количество предпринимателей. Гетманцев утверждает, что за 11 месяцев 2024 года количество новых ФЛП в стране "значительно пополнилось".

Парламентарий привел данные, по которым по состоянию на 01 декабря 2024 года в Украине было 2 миллиона 76 тысяч ФЛП. Из них в этом году открылись 272,9 тысячи, что по сравнению с прошлым годом больше на 83,6 тысячи.

"Показатель роста вновь созданных ФЛП превышает показатель прекращенных почти на 92 тысячи человек", — утверждает нардеп.

За последние 2 месяца новых ФЛП в Украине было на 7 тысяч больше, чем закрытых, говорит Гетманцев. По его информации, прекратили деятельность 40,7 тысячи предпринимателей, а зарегистрировались — 47,7 тысячи.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", — написал депутат.

Гетманцев отрицает массовое закрытие ФЛП в Украине после повышения налогов Фото: Скриншот

Напомним, на платформе "Опендатабот" 18 декабря опубликовали инфографику, которая свидетельствовала, что после принятия закона о повышении налогов в Украине закрылись более 22 тысяч ФЛП, в среднем около 1 000 в день.

16 декабря финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская объясняла, как подавать декларацию ФЛП, если предприниматель не имел доходов. Она отметила, что подавать отчеты в налоговую службу в установленные законодательством сроки нужно в любом случае.