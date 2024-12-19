Аналітики повідомили про масове закриття ФОП після підвищення податків: Гетманцев заперечує

Нардеп від "Слуги народу" стверджує, що за останні 2 місяці в Україні нових ФОП зареєструвалося на 7 тисяч більше, ніж закрилося.

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Після ухвалення закону про підвищення податків в Україні кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців усе ще перевищує кількість закритих, і повідомлення про масове закриття ФОП не відповідає дійсності, сказав народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами нардепа, підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності", що набув чинності з 1 грудня, не вплинув на кількість підприємців. Гетманцев стверджує, що за 11 місяців 2024 року кількість нових ФОП у країні "значно поповнилась".

Парламентар навів дані, за якими станом на 01 грудня 2024 року в Україні було 2 мільйони 76 тисяч ФОП. З них цього року відкрилися 272,9 тисячі, що порівняно з минулим роком більше на 83,6 тисячі.

"Показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92 тисячі осіб", — стверджує нардеп.

За останні 2 місяці нових ФОП в Україні було на 7 тисяч більше, ніж закритих, говорить Гетманцев. За його інформацією, припинили діяльність 40,7 тисячі підприємців, а зареєструвалися — 47,7 тисячі.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", — написав депутат.

Гетманцев заперечує масове закриття ФОП в Україні після підвищення податків Фото: Скриншот

Нагадаємо, на платформі "Опендатабот" 18 грудня опублікували інфографіку, яка свідчила, що після ухвалення закону про підвищення податків в Україні закрилися понад 22 тисячі ФОП, в середньому близько 1 000 на день.

16 грудня фінансовий директор Activitis Анастасія Штаньковська пояснювала, як подавати декларацію ФОП, якщо підприємець не мав доходів. Вона зазначила, що подавати звіти до податкової служби у встановлені законодавством терміни потрібно у будь-якому разі.