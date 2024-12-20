Налоговые каникулы для предпринимателей: кто и как может их оформить

ФЛП может освободиться от уплаты налогов на определённый срок, например, во время отпуска, или получить на налог с доходов полную или частичную скидку.

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Предприниматели имеют право временно освободиться от уплаты налогов в Украине или получить на них скидку, оформив налоговые каникулы. Как это сделать, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Адвокаты отметили, что налоговые каникулы применяются государством, чтобы простимулировать определенные отрасли экономики и поддержать предприятия в период экономической стагнации. Получить такие каникулы можно на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Как оформить налоговые каникулы

Для получения налоговых каникул необходимо пройти несколько этапов.

Сначала надо подготовить бумаги:

свидетельство об открытии предприятия или же ФЛП;

налоговую декларацию о доходах;

другие определенные законодательством документы.

Заявление на оформление налоговых каникул со всеми указанными документами подается в Государственную налоговую службу Украины.

Если заявление будет одобрено, налоговая предоставит разрешение на каникулы. В случае отказа его должны обосновать.

Юристы подчеркивают, что налоговые каникулы обычно касаются только отдельных налогов, к примеру, налога на прибыль. Все остальные, как, например, единый социальный взнос, нужно продолжать платить.

Как ФЛП может получить налоговые каникулы

Для физических лиц-предпринимателей условия оформления могут отличаться в зависимости от типа налогов:

единый налог — обычно налоговые каникулы оформляют именно на него. ФЛП первой и второй группы могут временно освободиться от его уплаты, когда приостанавливают деятельность, например, во время отпуска.

общая система налогообложения — для неё предусмотрена полная или частичная скидка на налог с доходов. Предприниматель должен детально подтвердить право на получение льготы.

Применение налоговых каникул не освобождает ФЛП от уплаты обязательных платежей, отмечают специалисты. Также для получения налоговых каникул может понадобиться подтверждение снижения дохода или прекращения деятельности.

"Следует помнить, что введение каникул не означает автоматической отмены налогов. Предприниматель должен оформить право и соблюдать правила", — добавляют адвокаты.

Когда на ФЛП работают наемные работники, при оформлении налоговых каникул нужно учесть еще несколько моментов:

налоговые каникулы не освобождают от ЕСВ — за неуплату этого взноса грозит штраф;

также во время налоговых каникул необходимо продолжать выплачивать заработную плату работникам в полном объеме, а также налоги и сборы за них;

во время налоговых каникул разрешается сокращение работников при условии соблюдения законодательства.

Напомним, платформа "Опендатабот" 18 декабря обнародовала данные, по которым в Украине после подписания закона о повышении налогов и военного сбора прекратили деятельность более 22 тысяч ФЛП. По словам аналитиков, в среднем ежедневно закрывались более 1 000 ФЛП.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев 19 декабря опроверг информацию "Опендатабот" о массовом закрытии. Он утверждал, что за предыдущие 2 месяца в Украине ФОПов зарегистрировалось на 7 000 больше, чем закрылось, и статистика не свидетельствует ни об экономическом росте, ни о падении.