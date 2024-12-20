Податкові канікули для підприємців: хто та як може їх оформити

ФОП може звільнитися від сплати податків на певний термін, наприклад, під час відпустки, чи отримати на податок із доходів повну або часткову знижку.

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Підприємці мають право тимчасово звільнитися від сплати податків в Україні чи отримати на них знижку, оформивши податкові канікули. Як це зробити, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Адвокати зазначили, що податкові канікули застосовуються державою, щоб простимулювати певні галузі економіки та підтримати підприємства в період економічної стагнації. Отримати такі канікули можна на термін від кількох місяців до кількох років.

Як оформити податкові канікули

Для отримання податкових канікул необхідно пройти кілька етапів.

Спочатку треба підготувати папери:

свідоцтво про відкриття підприємства або ж ФОП;

податкову декларацію про доходи;

інші визначені законодавством документи.

Заява на оформлення податкових канікул з усіма зазначеними документами подається до Державної податкової служби України.

Якщо заяву буде схвалено, податкова надасть дозвіл на канікули. У разі відмови її повинні обґрунтувати.

Юристи підкреслюють, що податкові канікули зазвичай стосуються тільки окремих податків, до прикладу, податку на прибуток. Усі інші, як, наприклад, єдиний соціальний внесок, потрібно продовжувати сплачувати.

Як ФОП може отримати податкові канікули

Для фізичних осіб-підприємців умови оформлення можуть відрізнятися залежно від типу податків:

єдиний податок — зазвичай податкові канікули оформлюють саме на нього. ФОП першої та другої групи можуть тимчасово звільнитися від його сплати, коли призупиняють діяльність, наприклад, під час відпустки.

загальна система оподаткування — для неї передбачено повну або часткову знижку на податок із доходів. Підприємець повинен детально підтвердити право на отримання пільги.

Застосування податкових канікул не звільняє ФОП від сплати обов'язкових платежів, зазначають фахівці. Також для отримання податкових канікул може знадобитися підтвердження зниження доходу чи припинення діяльності.

"Слід пам’ятати, що введення канікул не означає автоматичного скасування податків. Підприємець повинен оформити право та дотримуватись правил", — додають адвокати.

Коли на ФОП працюють наймані працівники, при оформленні податкових канікул потрібно врахувати ще кілька моментів:

податкові канікули не звільняють від ЄСВ — за несплату цього внеску загрожує штраф;

також під час податкових канікул необхідно продовжувати виплачувати заробітну плату працівникам у повному обсязі, а також податки та збори за них;

під час податкових канікул дозволяється скорочення працівників за умов дотримання законодавства.

Нагадаємо, платформа "Опендатабот" 18 грудня оприлюднила дані, за якими в Україні після підписання закону про підвищення податків і військового збору припинили діяльність понад 22 тисячі ФОП. За словами аналітиків, у середньому щодня закривалися понад 1 000 ФОПів.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев 19 грудня спростував інформацію "Опендатабот" про масове закриття. Він стверджував, що за попередні 2 місяці в Україні ФОПів зареєструвалося на 7 000 більше, ніж закрилося, і статистика не свідчить ані про економічне зростання, ані про падіння.