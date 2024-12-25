Один из городов уже полностью со светом: ДТЭК обновили графики отключения электроэнергии

Графики отключения электроэнергии изменили в Киеве и области, Одесса пока со светом, а вот ситуация в Днепре остается без изменений.

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В среду, 25 декабря, в ДТЭК после массированного ракетного удара по Украине обновили графики отключения света. Компания опубликовала их на сайте.

Обновление графиков отключений для Киева: что известно

В Киеве свет будут выключать поочередно в 12 подгруппах до 24 часов 25 декабря. Проверить актуальную информацию и узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на сайте Yasno.

Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области: что известно

Будут действовать на территории области графики с 06:00 до 24:00. Более подробно об этом можно узнать на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Фото: ДТЭК

Как будут отключать свет в Одессе

ДТЭК опубликовала обновленные графики света и в Одессе. Сейчас там отсутствуют отключения. Актуальную информацию можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети".

Фото: ДТЭК

Отключение света в Днепропетровской области: подробности

Сейчас изменений в графиках по области нет. Актуальную информацию можно прочитать на сайте ДТЭК "Днепровские электросети".

Графики отключений по остальным областям Украины на 25 декабря:

Винницаоблэнерго — ссылка; Волыньоблэнерго — ссылка; Донецкая область — ссылка; Житомироблэнерго — ссылка; Закарпатьеоблэнерго — ссылка; Запорожьеоблэнерго — ссылка; Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка; Кировоградоблэнерго — ссылка; Львивоблэнерго — ссылка; Николаевоблэнерго — ссылка; Полтаваоблэнерго — ссылка; Ровнооблэнерго — ссылка; Сумыоблэнерго — ссылка; Тернопольоблэнерго — ссылка; Харьковоблэнерго — ссылка; Херсоноблэнерго — ссылка; Хмельницкоблэнерго — ссылка; Черкассыоблэнерго — ссылка; Черновцыоблэнерго — ссылка; Черниговоблэнерго — ссылка.

Ракетный удар по Украине 25 декабря: что известно

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря по территории Украины крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме этого, были также сообщения об осуществлении пусковых маневров с ТУ-95мс в районе Энгельса.

В нескольких городах Украины прогремели взрывы. В частности, в Харькове, Кременчуге и Днепре было громко. В "Укрэнерго" сообщили, что из-за ракетного обстрела начинают применяться ограничения электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что российские войска массированно атакуют энергетическую систему. По его словам, сейчас принимаются необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Позже ДТЭК применил графики отключения света в Киеве, Днепре и Одессе. Впоследствии графики были изменены.

На ракетную атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что цель врага — украинская энергетика. Оккупанты хотят погрузить страну в блэкаут.