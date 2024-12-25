Одне з міст вже повністю зі світлом: в ДТЕК оновили графіки відключення електроенергії
Графіки відключення електроенергії змінили в Києві та області, Одеса наразі зі світлом, а от ситуація в Дніпрі залишається без змін.
У середу, 25 грудня, в ДТЕК після масованого ракетного удару по Україні оновили графіки відключення світла. Компанія опублікувала їх на сайті.
Оновлення графіків відключень для Києва: що відомо
У Києві світло вимикатимуть почергово у 12 підгрупах до 24 години 25 грудня. Перевірити актуальну інформацію та дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на сайті Yasno.
Графіки відключення світла в Київській області: що відомо
Діятимуть на території області графіки з 06:00 до 24:00. Більш детально про це можна дізнатись на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
Як відключатимуть світло в Одесі
ДТЕК опублікувала оновлені графіки світла і в Одесі. Наразі там відсутні відключення. Актуальну інформацію можна дізнатись на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".
Відключення світла в Дніпропетровській області: подробиці
Наразі змін в графіках по області немає. Актуальну інформацію можна прочитати на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Графіки відключень по решті областей України на 25 грудня:
- Вінницяобленерго — посилання;
- Волиньобленерго — посилання;
- Донецька область — посилання;
- Житомиробленерго — посилання;
- Закарпаттяобленерго — посилання;
- Запоріжжяобленерго — посилання;
- Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання;
- Кіровоградобленерго — посилання;
- Львівобленерго — посилання;
- Миколаївобленерго — посилання;
- Полтаваобленерго — посилання;
- Рівнеобленерго — посилання;
- Сумиобленерго — посилання;
- Тернопільобленерго — посилання;
- Харківобленерго — посилання;
- Херсонобленерго — посилання;
- Хмельницькобленерго — посилання;
- Черкасиобленерго — посилання;
- Чернівціобленерго — посилання;
- Чернігівобленерго — посилання.
Ракетний удар по Україні 25 грудня: що відомо
В ніч на 25 грудня російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Крім цього, були також повідомлення про здійснення пускових маневрів з ТУ-95мс у районі Енгельса.
У декількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, в Харкові, Кременчуці та Дніпрі було гучно. В "Укренерго" повідомили, що через ракетний обстріл починають застосовуватись обмеження електроенергії.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що російські війська масовано атакують енергетичну систему. За його словами, наразі вживаються необхідні заходи з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
Пізніше ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі. Згодом графіки були змінені.
На ракетну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ціль ворога — українська енергетика. Окупанти хочуть занурити країну в блекаут.