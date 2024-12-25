Одне з міст вже повністю зі світлом: в ДТЕК оновили графіки відключення електроенергії

Графіки відключення електроенергії змінили в Києві та області, Одеса наразі зі світлом, а от ситуація в Дніпрі залишається без змін.

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У середу, 25 грудня, в ДТЕК після масованого ракетного удару по Україні оновили графіки відключення світла. Компанія опублікувала їх на сайті.

Оновлення графіків відключень для Києва: що відомо

У Києві світло вимикатимуть почергово у 12 підгрупах до 24 години 25 грудня. Перевірити актуальну інформацію та дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на сайті Yasno.

Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області: що відомо

Діятимуть на території області графіки з 06:00 до 24:00. Більш детально про це можна дізнатись на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Фото: ДТЕК

Як відключатимуть світло в Одесі

ДТЕК опублікувала оновлені графіки світла і в Одесі. Наразі там відсутні відключення. Актуальну інформацію можна дізнатись на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".

Фото: ДТЕК

Відключення світла в Дніпропетровській області: подробиці

Наразі змін в графіках по області немає. Актуальну інформацію можна прочитати на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Графіки відключень по решті областей України на 25 грудня:

Вінницяобленерго — посилання; Волиньобленерго — посилання; Донецька область — посилання; Житомиробленерго — посилання; Закарпаттяобленерго — посилання; Запоріжжяобленерго — посилання; Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання; Кіровоградобленерго — посилання; Львівобленерго — посилання; Миколаївобленерго — посилання; Полтаваобленерго — посилання; Рівнеобленерго — посилання; Сумиобленерго — посилання; Тернопільобленерго — посилання; Харківобленерго — посилання; Херсонобленерго — посилання; Хмельницькобленерго — посилання; Черкасиобленерго — посилання; Чернівціобленерго — посилання; Чернігівобленерго — посилання.

Ракетний удар по Україні 25 грудня: що відомо

В ніч на 25 грудня російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Крім цього, були також повідомлення про здійснення пускових маневрів з ТУ-95мс у районі Енгельса.

У декількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, в Харкові, Кременчуці та Дніпрі було гучно. В "Укренерго" повідомили, що через ракетний обстріл починають застосовуватись обмеження електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що російські війська масовано атакують енергетичну систему. За його словами, наразі вживаються необхідні заходи з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Пізніше ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі. Згодом графіки були змінені.

На ракетну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ціль ворога — українська енергетика. Окупанти хочуть занурити країну в блекаут.