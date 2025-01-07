Некоторые пенсионеры станут получать меньше в 2025 году: о чем важно знать

Ограничения будут применяться на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии.

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В 2025 году планируется ограничение выплат специальных пенсий, превышающих 23,6 тысячи гривен. Это затронет приблизительно 17,6 тысячи пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Дело в том, что все расходы на специальные пенсии финансируются из государственного бюджета. Ограничения коснутся только той части выплат, которая не является страховой пенсией, то есть для которой не уплачивались страховые взносы.

Ограничения также затронут дополнительные выплаты от государства для сотрудников определенных силовых или других структур.

"При этом страховая (то есть обеспеченная страховыми взносами, и гарантированная Конституцией) часть пенсий будет выплачиваться без ограничений", – сообщили в министерстве.

3 января Кабмин ограничил выплату спецпенсий, размер которых больше 23,61 тысячи гривен, введя соответствующие понижающие коэффициенты на суммы, которые превышают этот порог.

Напомним, начальник Херсонской МВА рассказал о помощи в размере 3-5 тысяч гривен, доступной украинцам. Получить ее можно в рамках программы "Социальная защита".

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.п