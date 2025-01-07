Деякі пенсіонери стануть отримувати менше у 2025 році: про що важливо знати

Обмеження застосовуватимуться на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії.

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У 2025 році планується обмеження виплат спеціальних пенсій, що перевищують 23,6 тисячі гривень. Це торкнеться приблизно 17,6 тисячі пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Річ у тім, що всі витрати на спеціальні пенсії фінансуються з державного бюджету. Обмеження торкнуться тільки тієї частини виплат, яка не є страховою пенсією, тобто для якої не сплачувалися страхові внески.

Обмеження також торкнуться додаткових виплат від держави для співробітників певних силових або інших структур.

"При цьому страхова (тобто забезпечена страховими внесками, і гарантована Конституцією) частина пенсій виплачуватиметься без обмежень", — повідомили в міністерстві.

3 січня Кабмін обмежив виплату спецпенсій, розмір яких більший за 23,61 тисячі гривень, запровадивши відповідні понижувальні коефіцієнти на суми, які перевищують цей поріг.

Нагадаємо, начальник Херсонської МВА розповів про допомогу в розмірі 3-5 тисяч гривень, доступну українцям. Отримати її можна в рамках програми "Соціальний захист".

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року. п