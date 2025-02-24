Больше на одну-три тысячи: нардепы предлагают поднять минимальную заработную плату (законопроект)

До конца 2025 года в Украине могут поднять минимальную заработную плату до 11 тыс. грн, говорится в тексте законопроекта. Для этого нужно дополнительно изыскать почти 300 млрд грн.

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Группа народных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламента законопроект №12462, в котором предлагают поднять минимальную заработную плату в Украине. Кроме того, политики хотели бы поднять прожиточные минимумы для различных категорий граждан, а также — пенсии. С текстом законопроекта можно ознакомиться на портале парламента.

В карточке законопроекта №12462 указано, что его зарегистрировали 3 февраля 2025 года. Инициаторы — 15 народных депутатов. Все входят во фракцию "Всеукраинского объединения "Батькивщина". Политики предлагают внести изменения в статьи 7 и 8 закона о государственном бюджете на 2025 год. Статьи касаются минимальной заработной платы и уровня прожиточного минимума для различных категорий граждан.

Зарплаты в Украине — детали законопроекта

Согласно идее нардепов, минимальная заработная плата в 2025 году будет составлять:

с 1 апреля — до 9 100 грн, в почасовом измерении — 55 грн в час;

с 1 июля — до 10 100 грн, 61 грн в час;

с 1 октября — до 11 184 грн, 68 грн в час.

Как вырастут минимальные пенсии по возрасту, если законопроект поддержат в раде:

с 1 января — 2 361 грн;

с 1 апреля — 3 407 грн;

с 1 июля — 4 808 грн;

с 1 октября — 7 056 грн.

Также политики предлагают поднять прожиточные минимумы для трудоспособных, нетрудоспособных, детей до 6 лет, детей от 6 до 18 лет. Средний трехэтапный рост выплат в течение года — от 1 100 до 2 400 грн.

Зарплаты в Украине — идея нардепов "Батькивщины" на бюджет 2025 Фото: Скриншот

Источник финансирования роста зарплат в 2025 году

В обосновании приведена таблица, которая показывает разницу между фактическими расходами людей и фактическими выплатами государства. Например, фактический минимальные траты — 8 974 грн, официальные выплаты — 2 920 грн, то есть люди получают лишь 32,5% от потребности. На этом основании политики предлагают внести изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год и в три этапа поднять размер выплат. Они указали, что это потребует дополнительно 299,9 млрд грн. Источник средств — "недопущение укрытия налогов и сборов", иностранная помощь и отказ от обслуживания государственного долга на сумму 190 млрд грн.

Зарплаты в Украине — откуда "Батькивщина" предлагает взять деньги в 2025 году Фото: Скриншот

Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа пока не комментировала предложение "Батькивщины". Также нет реакции главы финансового комитета Даниила Гетманцева.

Отметим, ранее Фокус писал о минимальной заработной плате в 2025 году. Согласно закону о государственном бюджете, принятый радой осенью 2024 года, минимальная зарплата не выросла и осталась на уровне 8 тыс. грн. В то же время ожидается индексация пенсий, написало издание "РБК-Украина". Возможный размер роста пенсионных зависит от уровня инфляции и показателей средней заработной платы за четыре предыдущих года. Вероятно, пенсионеры будут получать на 11% больше с 1 марта, но окончательно примет решение Кабинет Министров.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля объяснил, почему невозможно провести выборы во время военного положения. Между тем нардепа Юлию Тимошенко заметили в Вашингтоне во время инаугурации президента США Дональда Трампа, который требует переизбрания главы украинского государства.