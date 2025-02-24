Больше на одну-три тысячи: нардепы предлагают поднять минимальную заработную плату (законопроект)
До конца 2025 года в Украине могут поднять минимальную заработную плату до 11 тыс. грн, говорится в тексте законопроекта. Для этого нужно дополнительно изыскать почти 300 млрд грн.
Группа народных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламента законопроект №12462, в котором предлагают поднять минимальную заработную плату в Украине. Кроме того, политики хотели бы поднять прожиточные минимумы для различных категорий граждан, а также — пенсии. С текстом законопроекта можно ознакомиться на портале парламента.
В карточке законопроекта №12462 указано, что его зарегистрировали 3 февраля 2025 года. Инициаторы — 15 народных депутатов. Все входят во фракцию "Всеукраинского объединения "Батькивщина". Политики предлагают внести изменения в статьи 7 и 8 закона о государственном бюджете на 2025 год. Статьи касаются минимальной заработной платы и уровня прожиточного минимума для различных категорий граждан.
Зарплаты в Украине — детали законопроекта
Согласно идее нардепов, минимальная заработная плата в 2025 году будет составлять:
- с 1 апреля — до 9 100 грн, в почасовом измерении — 55 грн в час;
- с 1 июля — до 10 100 грн, 61 грн в час;
- с 1 октября — до 11 184 грн, 68 грн в час.
Как вырастут минимальные пенсии по возрасту, если законопроект поддержат в раде:
- с 1 января — 2 361 грн;
- с 1 апреля — 3 407 грн;
- с 1 июля — 4 808 грн;
- с 1 октября — 7 056 грн.
Также политики предлагают поднять прожиточные минимумы для трудоспособных, нетрудоспособных, детей до 6 лет, детей от 6 до 18 лет. Средний трехэтапный рост выплат в течение года — от 1 100 до 2 400 грн.
Источник финансирования роста зарплат в 2025 году
В обосновании приведена таблица, которая показывает разницу между фактическими расходами людей и фактическими выплатами государства. Например, фактический минимальные траты — 8 974 грн, официальные выплаты — 2 920 грн, то есть люди получают лишь 32,5% от потребности. На этом основании политики предлагают внести изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год и в три этапа поднять размер выплат. Они указали, что это потребует дополнительно 299,9 млрд грн. Источник средств — "недопущение укрытия налогов и сборов", иностранная помощь и отказ от обслуживания государственного долга на сумму 190 млрд грн.
Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа пока не комментировала предложение "Батькивщины". Также нет реакции главы финансового комитета Даниила Гетманцева.
Отметим, ранее Фокус писал о минимальной заработной плате в 2025 году. Согласно закону о государственном бюджете, принятый радой осенью 2024 года, минимальная зарплата не выросла и осталась на уровне 8 тыс. грн. В то же время ожидается индексация пенсий, написало издание "РБК-Украина". Возможный размер роста пенсионных зависит от уровня инфляции и показателей средней заработной платы за четыре предыдущих года. Вероятно, пенсионеры будут получать на 11% больше с 1 марта, но окончательно примет решение Кабинет Министров.
Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля объяснил, почему невозможно провести выборы во время военного положения. Между тем нардепа Юлию Тимошенко заметили в Вашингтоне во время инаугурации президента США Дональда Трампа, который требует переизбрания главы украинского государства.