Більше на одну-три тисячі: нардепи пропонують підняти мінімальну заробітну плату (законопроєкт)

До кінця 2025 року в Україні можуть підняти мінімальну заробітну плату до 11 тис. грн, ідеться у тексті законопроєкту. Для цього потрібно додатково відшукати майже 300 млрд грн.

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Група народних депутатів Верховної Ради подала на розгляд парламенту законопроєкт №12462, у якому пропонують підняти мінімальну заробітну плату в Україні. Крім того, політики хотіли б підняти прожиткові мінімуми для різних категорій громадян, а також — пенсії. З текстом законопроєкту можна ознайомитись на порталі парламенту.

У картці законопроєкту №12462 вказано, що його зареєстрували 3 лютого 2025 року. Ініціатори — 15 народних депутатів. Усі входять до фракції "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Політики пропонують внести зміни у статті 7 та 8 закону про державний бюджет на 2025 рік. Статті стосуються мінімальної заробітної плати та рівня прожиткового мінімуму для різних категорій громадян.

Зарплати в Україні — деталі законопроєкту

Згідно з ідеєю нардепів, мінімальна заробітна плата у 2025 році становитиме:

з 1 квітня — до 9 100 грн, у погодинному вимірі — 55 грн за годину;

з 1 липня — до 10 100 грн, 61 грн за годину;

з 1 жовтня — до 11 184 грн, 68 грн за годину.

Як зростуть мінімальні пенсії за віком, якщо законопроєкт підтримають у раді:

з 1 січня — 2 361 грн;

з 1 квітня — 3 407 грн;

з 1 липня — 4 808 грн;

з 1 жовтня — 7 056 грн.

Також політики пропонують підняти прожиткові мінімуми для працездатних, непрацездатних, дітей до 6 років, дітей від 6 до 18 років. Середнє триетапне зростання виплат протягом року — від 1 100 до 2 400 грн.

Зарплати в Україні — ідея нардепів "Батьківщини" на бюджет 2025 Фото: Скриншот

Джерело фінансування зростання зарплат у 2025 році

У обґрунтуванні наведено таблицю, яка показує різницю між фактичними витратами людей та фактичними виплатами держави. Наприклад, фактичний мінімальні витрати на життя — 8 974 грн, офіційні виплати — 2 920 грн, тобто люди мають лише 32,5% від потреби. На цій підставі політики пропонують внести зміни у закон про державний бюджет на 2025 рік і у три етапи підняти розмір виплат. Вони вказали, що це потребуватиме додатково 299,9 млрд грн. Джерело коштів — "недопущення укриття податків і зборів", іноземна допомога та відмова від обслуговування державного боргу на суму 190 млрд грн.

Зарплати в Україні — звідки "Батьківщина" пропонує взяти гроші у 2025 році Фото: Скриншот

Глава бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа поки що не коментувала пропозицію "Батьківщини". Також немає реакції глави фінансового комітету Данила Гетманцева.

Зазначимо, раніше Фокус писав про мінімальну заробітну плату у 2025 році. Відповідно до закону про державний бюджет, ухвалений радою восени 2024 року, мінімальна зарплата не зросла і залишилась на рівні 8 тис. грн. Водночас очікується індексація пенсій, написало видання "РБК-Україна". Можливий розмір зростання пенсійних залежить від рівня інфляції та показників середньої заробітної плати за чотири попередні роки. Ймовірно, пенсіонери отримуватимуть на 11% більше з 1 березня, але остаточно ухвалить рішення Кабінет Міністрів.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 23 лютого пояснив, чому неможливо провести вибори під час воєнного стану. Тим часом нардепку Юлію Тимошенко помітили у Вашингтоні під час інавгурації президента США Дональда Трампа, який вимагає переобрання очільника української держави.