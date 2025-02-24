Більше на одну-три тисячі: нардепи пропонують підняти мінімальну заробітну плату (законопроєкт)
До кінця 2025 року в Україні можуть підняти мінімальну заробітну плату до 11 тис. грн, ідеться у тексті законопроєкту. Для цього потрібно додатково відшукати майже 300 млрд грн.
Група народних депутатів Верховної Ради подала на розгляд парламенту законопроєкт №12462, у якому пропонують підняти мінімальну заробітну плату в Україні. Крім того, політики хотіли б підняти прожиткові мінімуми для різних категорій громадян, а також — пенсії. З текстом законопроєкту можна ознайомитись на порталі парламенту.
У картці законопроєкту №12462 вказано, що його зареєстрували 3 лютого 2025 року. Ініціатори — 15 народних депутатів. Усі входять до фракції "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Політики пропонують внести зміни у статті 7 та 8 закону про державний бюджет на 2025 рік. Статті стосуються мінімальної заробітної плати та рівня прожиткового мінімуму для різних категорій громадян.
Зарплати в Україні — деталі законопроєкту
Згідно з ідеєю нардепів, мінімальна заробітна плата у 2025 році становитиме:
- з 1 квітня — до 9 100 грн, у погодинному вимірі — 55 грн за годину;
- з 1 липня — до 10 100 грн, 61 грн за годину;
- з 1 жовтня — до 11 184 грн, 68 грн за годину.
Як зростуть мінімальні пенсії за віком, якщо законопроєкт підтримають у раді:
- з 1 січня — 2 361 грн;
- з 1 квітня — 3 407 грн;
- з 1 липня — 4 808 грн;
- з 1 жовтня — 7 056 грн.
Також політики пропонують підняти прожиткові мінімуми для працездатних, непрацездатних, дітей до 6 років, дітей від 6 до 18 років. Середнє триетапне зростання виплат протягом року — від 1 100 до 2 400 грн.
Джерело фінансування зростання зарплат у 2025 році
У обґрунтуванні наведено таблицю, яка показує різницю між фактичними витратами людей та фактичними виплатами держави. Наприклад, фактичний мінімальні витрати на життя — 8 974 грн, офіційні виплати — 2 920 грн, тобто люди мають лише 32,5% від потреби. На цій підставі політики пропонують внести зміни у закон про державний бюджет на 2025 рік і у три етапи підняти розмір виплат. Вони вказали, що це потребуватиме додатково 299,9 млрд грн. Джерело коштів — "недопущення укриття податків і зборів", іноземна допомога та відмова від обслуговування державного боргу на суму 190 млрд грн.
Глава бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа поки що не коментувала пропозицію "Батьківщини". Також немає реакції глави фінансового комітету Данила Гетманцева.
Зазначимо, раніше Фокус писав про мінімальну заробітну плату у 2025 році. Відповідно до закону про державний бюджет, ухвалений радою восени 2024 року, мінімальна зарплата не зросла і залишилась на рівні 8 тис. грн. Водночас очікується індексація пенсій, написало видання "РБК-Україна". Можливий розмір зростання пенсійних залежить від рівня інфляції та показників середньої заробітної плати за чотири попередні роки. Ймовірно, пенсіонери отримуватимуть на 11% більше з 1 березня, але остаточно ухвалить рішення Кабінет Міністрів.
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 23 лютого пояснив, чому неможливо провести вибори під час воєнного стану. Тим часом нардепку Юлію Тимошенко помітили у Вашингтоні під час інавгурації президента США Дональда Трампа, який вимагає переобрання очільника української держави.