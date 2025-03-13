Пенсия в Украине: кто может получать увеличенные выплаты

Для украинцев существует несколько простых способов обеспечить себе повышенную пенсию.

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Ежегодно в Украине проводится пересмотр размера пенсий. С 1 марта 2025 года социальные выплаты увеличились на 11,5%. Однако у граждан есть возможность позаботиться о своем финансовом благополучии еще до выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Итак, в ведомстве рекомендуют всем украинцам:

работать официально — кто работает официально, платит взносы, получает стаж, накапливает пенсионные права и зарабатывает на пенсию;

заниматься профессиональным развитием, проходить курсы повышения квалификации (или, при необходимости, переквалификации) — благодаря этому, вы сможете расти профессионально, карьерно, и увеличивать собственный доход;

увеличивать страховой стаж — дополнительные пять лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии;

добровольно платить страховые взносы — размер добровольных взносов вы определяете самостоятельно, учитывая свои финансовые возможности.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.