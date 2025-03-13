Пенсія в Україні: хто може отримувати збільшені виплати

Для українців існує кілька простих способів забезпечити собі підвищену пенсію.

Related video

Щорічно в Україні проводиться перегляд розміру пенсій. З 1 березня 2025 року соціальні виплати збільшилися на 11,5%. Однак у громадян є можливість подбати про своє фінансове благополуччя ще до виходу на заслужений відпочинок. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Отже, у відомстві рекомендують усім українцям:

працювати офіційно — хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права та заробляє на пенсію;

займатися професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації (або, за потреби, перекваліфікацію) — завдяки цьому, ви зможете зростати професійно, кар'єрно, та збільшувати власний дохід;

збільшувати страховий стаж — додаткові п'ять років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії;

добровільно сплачувати страхові внески — розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, враховуючи свої фінансові можливості.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.