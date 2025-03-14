Почему пенсионеры старше получают меньше: скрытые причины

Украинцы имеют возможность самостоятельно вычислить свою пенсию на сайте ПФУ.

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Украинские пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых много лет назад, получают заметно меньшие выплаты по сравнению с более молодыми пенсионерами. Это связано с особенностями расчета пенсий. Юристы пояснили, каким был коэффициент заработной платы примерно 20 лет назад. Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

На сайте в одном из сообщений гражданин попросил объяснить, каким образом специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассчитывали коэффициент зарплаты за 2006 год.

"Как рассчитывался коэффициент зарплаты за 2006 год, а именно — за какие годы бралась сумма коэффициентов зарплаты, если пенсия начислялась в 2006 году", — говорится в обращении.

Юристы разъяснили украинским пенсионерам, как заработная плата влияет на размер пенсии. При ее расчете учитывается не номинальный доход будущего пенсионера, а скорректированный заработок.

"Коэффициент зарплаты застрахованного лица — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент заработной платы за месяц определяется путем деления суммы заработной платы лица за этот месяц на среднюю заработную плату в Украине за этот же месяц", — сообщили специалисты, приведя данные, которые были актуальны почти 20 лет назад.

Также украинцы имеют возможность самостоятельно просмотреть показатели средней заработной платы за другие периоды на сайте ПФУ в архивном разделе.

Расчет пенсии основывается на специальной формуле: СЗП x ИКЗ x КС = сумма пенсионной выплаты. Речь идет о показателях:

СЗП — средняя зарплата в стране;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС — коэффициент стажа (один год равен 1%).

В Пенсионном фонде на днях утвердили новый показатель средней заработной платы за январь, который используют для расчета пенсии. Он составляет 18,66 тыс. грн.

Для того, чтобы уравновесить старые пенсионные выплаты с современными, власти ежегодно проводят индексацию. Однако, даже такие меры не способны привести выплаты двадцатилетней давности к нынешним размерам пенсий.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.