Чому старші пенсіонери отримують менше: приховані причини

Українці мають можливість самостійно обчислити свою пенсію на сайті ПФУ.

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Українські пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок багато років тому, отримують помітно менші виплати порівняно з молодшими пенсіонерами. Це пов'язано з особливостями розрахунку пенсій. Юристи пояснили, яким був коефіцієнт заробітної плати приблизно 20 років тому. Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

На сайті в одному з повідомлень громадянин попросив пояснити, яким чином фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розраховували коефіцієнт зарплати за 2006 рік.

"Як розраховували коефіцієнт зарплати за 2006 рік, а саме — за які роки брали суму коефіцієнтів зарплати, якщо пенсію нараховували у 2006 році", — ідеться у зверненні.

Юристи роз'яснили українським пенсіонерам, як заробітна плата впливає на розмір пенсії. Під час її розрахунку враховується не номінальний дохід майбутнього пенсіонера, а скоригований заробіток.

"Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт заробітної плати за місяць визначається шляхом ділення суми заробітної плати особи за цей місяць на середню заробітну плату в Україні за цей самий місяць", — повідомили фахівці, навівши дані, що були актуальні майже 20 років тому.

Також українці мають можливість самостійно переглянути показники середньої заробітної плати за інші періоди на сайті ПФУ в архівному розділі.

Розрахунок пенсії ґрунтується на спеціальній формулі: СЗП x ІКЗ x КС = сума пенсійної виплати. Йдеться про показники:

СЗП — середня зарплата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

У Пенсійному фонді днями затвердили новий показник середньої заробітної плати за січень, який використовують для розрахунку пенсії. Він становить 18,66 тис. грн.

Для того, щоб урівноважити старі пенсійні виплати із сучасними, влада щорічно проводить індексацію. Однак, навіть такі заходи не здатні привести виплати двадцятирічної давності до нинішніх розмірів пенсій.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.