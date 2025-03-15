"Съедает" доходы Кремля: китайские компании ограничили закупку нефти у РФ, — Reuters

Крупные компании Китая приостановили полностью или существенно уменьшили закупку нефти у России, чем создали дополнительное давление на Кремль на фоне вероятного заключения мирного соглашения с Украиной.

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Китайские государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil полностью приостановили закупку нефтяных ресурсов в России, в результате чего Кремль уже почувствовал негативные последствия: сообщается, что цены на российскую нефть ESPO значительно упали, чем спровоцировали дополнительные проблемы, которые со временем могут увеличиться. Еще некоторые гиганты, в частности PetroChina и CNOOC, в марте существенно уменьшили объемы закупки нефти. Об этом сообщило агентство Reutres 14 марта.

На фоне недавних экономических ограничений, введенных в США против России, китайские государственные предприятия решили прекратить или значительно снизить закупку нефтяных ресурсов в РФ, оценивая, как на них могут повлиять американские санкции.

Один из источников агентства в Пекине сообщил, что предприятие среди вышеупомянутых ожидает конкретику и "чёткую картину" относительно возможного соглашения между Россией и Соединёнными Штатами, которое должно положить конец боевым действиям. Что касается возобновления закупки российской нефти в тех объёмах, как это было до введения ограничений, то в компании говорят, что это произойдёт только тогда, когда переговоры пройдут успешно и в результате приведут к ослаблению или окончательному снятию санкций США против России.

Пока этого не произошло, россияне уже чувствуют результаты таких ограничений со стороны Китая, считают в издании. Там отмечают, что на фоне этого цены на нефть ESPO РФ значительно снизились.

"Сокращение закупок китайскими государственными игроками повлияло на цены на российскую нефть, съедая доходы Москвы и создавая дополнительное давление на Россию", — сообщает издание.

Давление особенно ощутимо на фоне предстоящих договоренностей о прекращении огня в российско-украинской войне, считают в агентстве. К тому же доходы Кремля "съедают" подобные ограничения, влияя в частности на экономические возможности России в ведении войны.

Китай закупает российскую нефть с 2023 года

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения первых санкций против Кремля крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие компании PetroChina и Sinopec приостановили закупку нефти в России. Пауза длилась недолго: уже в феврале 2023 года они возобновили закупку нефтяных ресурсов в России.

Запад ввел запрет на закупку российской нефти в начале февраля 2023 года, однако он не распространялся на "третьи страны".

Напомним, 13 марта стало известно, что США не продлили возможности для российских банков, которые занимались обработкой европейских платежей за продажу нефти.

7 марта Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не сядет за стол переговоров.