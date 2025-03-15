"З'їдає" доходи Кремля: китайські компанії обмежили закупівлю нафти у РФ, — Reuters

Великі компанії Китаю призупинили повністю або суттєво зменшили закупівлю нафти у Росії, чим створили додатковий тиск на Кремль на тлі ймовірного укладення мирної угоди з Україною.

Related video

Китайські державні компанії Sinopec та Zhenhua Oil повністю призупинили закупівлю нафтових ресурсів у Росії, внаслідок чого Кремль вже відчув негативні наслідки: повідомляється, що ціни на російську нафту ESPO значно впали, чим спровокували додаткові проблеми, які з часом можуть збільшитися. Ще деякі гіганти, зокрема PetroChina і CNOOC, у березні суттєво зменшили обсяги закупівлі нафти. Про це повідомило агентство Reutres 14 березня.

На тлі нещодавніх економічних обмежень, запроваджених у США проти Росії, китайські державні підприємства вирішили припинити або значно знизити закупівлю нафтових ресурсів у РФ, оцінюючи, як на них можуть вплинути американські санкції.

Одне із джерел агентства у Пекіні повідомило, що підприємство серед вищезгаданих очікує на конкретику та "чітку картину" стосовно можливої угоди між Росією та Сполученими Штатами, що має покласти край бойовим діям. Що стосується відновлення закупівлі російської нафти тими обсягами, як це було до запровадження обмежень, то у компанії кажуть, що це відбудеться тільки тоді, коли перемовини пройдуть успішно та у результаті приведуть до послаблення або остаточного зняття санкцій США проти Росії.

Поки цього не відбулося, росіяни вже відчувають результати таких обмежень зі сторони Китаю, вважають у виданні. Там зазначають, що на тлі цього ціни на нафту ESPO РФ значно знизилися.

"Скорочення закупівель китайськими державними гравцями вплинуло на ціни на російську нафту, з'їдаючи доходи Москви і створюючи додатковий тиск на Росію", — повідомляє видання.

Тиск особливо відчутний на тлі майбутніх домовленостей щодо припинення вогню в російсько-українській війні, вважають в агентстві. До того ж доходи Кремля "з'їдають" подібні обмеження, впливаючи зокрема на економічні можливості Росії у веденні війни.

Китай закупляє російську нафту з 2023 року

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення перших санкції проти Кремля найбільші китайські нафтопереробні компанії PetroChina та Sinopec призупинили закупівлю нафти в Росії. Пауза тривала недовго: вже у лютому 2023 року вони відновили закупівлю нафтових ресурсів у Росії.

Захід ввів заборону на закупівлю російської нафти на початку лютого 2023 року, однак вона не розповсюджувалася на "треті країни".

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що США не продовжили можливості для російських банків, які займалися обробленням європейських платежів за продаж нафти.

7 березня Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не сяде за стіл переговорів.