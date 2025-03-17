Пенсионеры могут получить доплату к пенсии более 2 тыс. грн, но есть нюанс

Чтобы получать надбавки к выплатам, необходимо подтвердить данные о проживании в зоне радиоактивного загрязнения до 1993 года.

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Пенсионеры, которые постоянно проживали в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС и не покидали ее, имеют право на ежемесячную доплату в размере 2 361 гривны. Однако для получения выплаты необходимо уточнить данные. Об этом говорится в материале издания "Экономические новости".

Поскольку в Едином демографическом реестре отсутствуют данные о проживании в зоне радиоактивного загрязнения до 1993 года, правительство предусмотрело альтернативные способы подтверждения этого факта.

Для внесения информации в реестр необходимо обратиться в орган регистрации (ЦНАП, сельский или поселковый совет) и предоставить один из следующих документов:

паспортом гражданина Украины в виде книжечки;

домовой книгой, подтверждающей регистрацию места жительства до 1993 года.

Кроме того, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, чтобы получить сканированные копии паспорта (если они есть в пенсионном деле), или в орган регистрации для оформления справки в виде выписки из реестра территориального общества, подтверждающей период проживания в зоне радиоактивного загрязнения.

После обновления информации Пенсионный фонд обеспечит выплату доплаты к пенсии.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.