Пенсионеры могут получить дополнительные 1000 грн надбавки к пенсии: кто в списке

Одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет, могут претендовать на дополнительную надбавку к пенсии на уход.

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Многие пенсионеры в Украине получают пенсии, которые едва покрывают их повседневные нужды. Поэтому для них особенно важны дополнительные выплаты, связанные с возрастом или стажем. Например, доплаты к пенсии после достижения 65 лет начисляются автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Однако немногие знают, что одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет, могут получать дополнительную надбавку к пенсии на уход. Ее размер составляет почти 1000 гривен, но для получения этих выплат необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд.

Надбавки к пенсии предоставляются пенсионерам старше 80 лет, которые требуют постоянного ухода. Для получения этой доплаты пенсионер должен соответствовать следующим критериям:

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

проживать в одиночестве;

быть старше 80 лет;

получать пенсию по возрасту.

Не получат надбавку граждане, которые получают пенсию по инвалидности или не имеют заключения врачебной комиссии, который подтверждает необходимость постоянно ухода. Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. На данный момент это 944 гривен.

Для получения денег нужно подать заявление в ближайшее отделении Пенсионного фонда с такими документами:

паспорт пенсионера;

идентификационный номер;

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.