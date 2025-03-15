Пенсіонери можуть отримати додаткові 1000 грн надбавки до пенсії: хто в списку

Самотні пенсіонери, які досягли 80 років, можуть претендувати на додаткову надбавку до пенсії на догляд.

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Багато пенсіонерів в Україні отримують пенсії, які ледь покривають їхні повсякденні потреби. Тому для них особливо важливі додаткові виплати, пов'язані з віком або стажем. Наприклад, доплати до пенсії після досягнення 65 років нараховуються автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Однак мало хто знає, що самотні пенсіонери, які досягли 80 років, можуть отримувати додаткову надбавку до пенсії на догляд. Її розмір становить майже 1000 гривень, але для отримання цих виплат необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду.

Надбавки до пенсії надають пенсіонерам, старшим за 80 років, які потребують постійного догляду. Для отримання цієї доплати пенсіонер має відповідати таким критеріям:

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я;

проживати на самоті;

бути старшим за 80 років;

отримувати пенсію за віком.

Не отримають надбавку громадяни, які отримують пенсію по інвалідності або не мають висновку лікарської комісії, який підтверджує необхідність постійно догляду. Розмір доплати становить 40% прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. На даний момент це 944 гривні.

Для отримання грошей потрібно подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду з такими документами:

паспорт пенсіонера;

ідентифікаційний номер;

висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду;

виписка з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки по догляду до пенсії.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.