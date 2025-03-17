Пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії понад 2 тис. грн, але є нюанс

Щоб отримувати надбавки до виплат, необхідно підтвердити дані про проживання в зоні радіоактивного забруднення до 1993 року.

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Пенсіонери, які постійно проживали в зоні радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС і не покидали її, мають право на щомісячну доплату в розмірі 2 361 гривні. Однак для отримання виплати необхідно уточнити дані. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічні новини".

Оскільки в Єдиному демографічному реєстрі відсутні дані про проживання в зоні радіоактивного забруднення до 1993 року, уряд передбачив альтернативні способи підтвердження цього факту.

Для внесення інформації до реєстру необхідно звернутися до органу реєстрації (ЦНАПу, сільської або селищної ради) та надати один із таких документів:

паспорт громадянина України у вигляді книжечки;

будинкову книгу, що підтверджує реєстрацію місця проживання до 1993 року.

Крім того, можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду, щоб отримати скановані копії паспорта (якщо вони є в пенсійній справі), або до органу реєстрації для оформлення довідки у вигляді витягу з реєстру територіальної громади, що підтверджує період проживання в зоні радіоактивного забруднення.

Після оновлення інформації Пенсійний фонд забезпечить виплату доплати до пенсії.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.