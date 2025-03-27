Украинцы могут самостоятельно требовать перерасчета пенсий: когда это возможно

Перерасчет выплат пенсионерам требует внимания как со стороны пенсионеров, так и их близких.

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Граждане Украины могут лично подать заявление в Пенсионный фонд с просьбой о перерасчете пенсии. Для этого существует ряд причин. Об этом сообщается на портале "Юристы.ua".

По словам специалистов, перерасчет пенсий, как правило, осуществляется в следующих случаях:

если увеличился страховой стаж;

повысилась зарплата;

пенсионер самостоятельно обратился за перерасчетом.

В этом случае заявителю не обязательно указывать конкретные причины — достаточно обратиться в ПФУ с просьбой о выборе наиболее выгодного варианта перерасчета. Специалисты фонда проведут анализ всех доступных оснований и подберут оптимальный вариант. Причинами для перерасчета могут быть:

Повышение зарплаты

Если после выхода на пенсию человек в течение двух лет или более получал зарплату, превышающую ту, на основе которой была рассчитана пенсия, он может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете. Подавать такое заявление разрешается раз в два года, но только если доход продолжает расти.

Увеличение трудового стажа

Если пенсионер не оставил работу после выхода на заслуженный отдых и получает дополнительный стаж, тогда ему тоже могут пересчитать пенсионные выплаты. Если за этот период накапливается полный стаж, который учитывают для пенсии, перерасчет проводят сразу.

Рост прожиточного минимума

Когда этот показатель увеличивается, украинцам автоматически пересчитывают размер пенсионных выплат. Для неработающих пенсионеров индексация проводится сразу, а для работающих — после увольнения или завершения трудовой деятельности. Помимо основных причин, пересмотр пенсии возможен в следующих случаях:

если пенсионер подаст новые документы, например, относительно трудового стажа или заработка;

после назначения новых надбавок или доплат;

на основании заявления от участника боевых действий (УБД);

чтобы оформить пенсию в связи с потерей кормильца.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.