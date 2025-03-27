Українці можуть самостійно вимагати перерахунку пенсій: коли це можливо

Перерахунок виплат пенсіонерам потребує уваги як з боку пенсіонерів, так і їхніх близьких.

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Громадяни України можуть особисто подати заяву до Пенсійного фонду з проханням про перерахунок пенсії. Для цього існує низка причин. Про це повідомляється на порталі "Юристи.ua".

За словами фахівців, перерахунок пенсій, як правило, здійснюється в таких випадках:

якщо збільшився страховий стаж;

підвищилася зарплата;

пенсіонер самостійно звернувся за перерахунком.

У цьому випадку заявнику не обов'язково вказувати конкретні причини — достатньо звернутися до ПФУ з проханням про вибір найвигіднішого варіанта перерахунку. Фахівці фонду проведуть аналіз усіх доступних підстав і підберуть оптимальний варіант. Причинами для перерахунку можуть бути:

Підвищення зарплати

Якщо після виходу на пенсію людина протягом двох років або більше отримувала зарплату, що перевищує ту, на основі якої було розраховано пенсію, вона може звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок. Подавати таку заяву дозволяється раз на два роки, але тільки якщо дохід продовжує зростати.

Збільшення трудового стажу

Якщо пенсіонер не залишив роботу після виходу на заслужений відпочинок і отримує додатковий стаж, тоді йому теж можуть перерахувати пенсійні виплати. Якщо за цей період накопичується повний стаж, який враховують для пенсії, перерахунок проводять одразу.

Зростання прожиткового мінімуму

Коли цей показник збільшується, українцям автоматично перераховують розмір пенсійних виплат. Для пенсіонерів, які не працюють, індексацію проводять одразу, а для тих, хто працює, — після звільнення або завершення трудової діяльності. Крім основних причин, перегляд пенсії можливий у таких випадках:

якщо пенсіонер подасть нові документи, наприклад, щодо трудового стажу або заробітку;

після призначення нових надбавок або доплат;

на підставі заяви від учасника бойових дій (УБД);

щоб оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.