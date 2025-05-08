Некоторые украинцы могут иметь пенсию в 17 тыс. грн при средней зарплате: что важно знать

В Украине пенсионеры, работающие на государственных должностях, имеют право трудиться до 70 лет, при этом размер их пенсии должен составлять 60% от их зарплаты.

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Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

При зарплате 24 тысячи гривен пенсионные выплаты могут превышать 17 тысяч.

Какой точно ожидается их выплата в 2025 году, при какой минимальной зарплате они смогут получать максимальные пенсии, в каком возрасте они будут выходить на отдых и сколько нужно стажа, поможет пенсионный калькулятор.

В 2025 году госслужащие смогут выйти на пенсию в возрасте 62 лет, тогда как для большинства украинцев по общим правилам пенсионный возраст составляет 60 лет. Чтобы получать максимальную пенсию в размере 17 690 гривен, их заработная плата должна быть не ниже 23 тысяч гривен.

Обратите внимание, что размер пенсионной выплаты не зависит от возраста выхода на пенсию и продолжительности страхового стажа. Однако для получения пенсии госслужащим необходимо иметь как минимум 35 лет общего стажа, из которых не менее 20 лет — в системе государственной службы.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".