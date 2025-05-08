Деякі українці можуть мати пенсію в 17 тис. грн за середньої зарплати: що важливо знати

В Україні пенсіонери, які працюють на державних посадах, мають право працювати до 70 років, водночас розмір їхньої пенсії має становити 60% від їхньої зарплати.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

При зарплаті 24 тисячі гривень пенсійні виплати можуть перевищувати 17 тисяч.

Якою точно очікується їхня виплата 2025 року, за якої мінімальної зарплати вони зможуть отримувати максимальні пенсії, у якому віці вони виходитимуть на відпочинок і скільки потрібно стажу, допоможе пенсійний калькулятор.

У 2025 році держслужбовці зможуть вийти на пенсію у віці 62 років, тоді як для більшості українців за загальними правилами пенсійний вік становить 60 років. Щоб отримувати максимальну пенсію в розмірі 17 690 гривень, їхня заробітна плата має бути не нижчою за 23 тисячі гривень.

Зверніть увагу, що розмір пенсійної виплати не залежить від віку виходу на пенсію та тривалості страхового стажу. Однак для отримання пенсії держслужбовцям необхідно мати щонайменше 35 років загального стажу, з яких не менше 20 років — у системі державної служби.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".