Вырастет ли доллар в октябре и какие риски для евро называют эксперты? Фокус выяснил также, какую валюту стоит покупать в этом месяце.

Курс доллара в Украине в октябре оттолкнулся от 41,32 грн-41,55 грн и зашел в IV квартал 2025 года с увеличением на 5 копеек. А евро, по данным Минфина, по состоянию на 3 октября стоит 48,50 грн. Так что сентябрь закончился умеренными колебаниями, однако впереди сложный период и еще более неопределенный 2026 год. Финансовые аналитики отмечают, что главным маркетмейкером остается Нацбанк. Именно от его политики будет зависеть дальнейшая динамика гривны.

"В последнее время, колебания курса гривны против доллара стали менее интенсивными, что свидетельствует о способности Нацбанка быть эффективным в своей стратегии управляемого курса гривны. Краткосрочный прогноз наличного курса гривны находится в диапазоне 40,50-42,30 грн/долларов", — рассказал Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Валютный рынок в сентябре умеренно колебался: итоги месяца

В сентябре отмечена относительная стабильность валютного рынка с умеренными колебаниями. Доллар на межбанке поднялся с 41,26 до 41,31 грн, тогда как наличный курс даже немного снизился — с 41,51 до 41,46 грн, отмечает финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине в октябре 2025 года не должен поразить. Аналитики предоставили прогноз, динамику евро и дали советы для сбережений Фото: Getty Images

Евро двигался в фарватере глобальных тенденций: пара EUR/USD выходила на 50-месячные максимумы (1,192), что отразилось и на украинском рынке. В результате безналичный курс евро вырос с 48,13 до 48,44 грн, а наличный — с 48,53 до 48,85 грн.

В то же время наблюдалось снижение гривневой ликвидности, что стимулировало бизнес и население активнее продавать валюту. Это сказалось и на работе межбанка: объемы предложения валюты выросли на 17% (до 5,6 млрд долларов.), тогда как спрос добавил лишь 7% (6,9 млрд долларов). В результате дефицит валютных операций сократился на 22% и достиг минимальных показателей за последние десять месяцев — 1,2 млрд долларов.

Менее ощутимым стало и давление на международные резервы: Нацбанк снизил объемы интервенций на 15%, до 2,29 млрд долларов. Активность населения на валютном рынке также уменьшилась. Среднесуточные операции сократились на 7%, а общий объем покупки наличной валюты составил 1,88 млрд долл., тогда как продажи составили 1,5 млрд долларов.

Октябрь не станет месяцем единой тенденции: доллар прогнозируется в диапазоне 40,5-42,5 грн, евро — 47-48,5 грн

Среди ключевых итогов сентября эксперты отмечают несколько важных тенденций. Прежде всего, заметен дефицит гривневой ликвидности: свободных средств на рынке становится меньше, тогда как поступления в бюджет наоборот растут, о чем свидетельствуют данные налоговой и таможни.

Также сохранен существенный дисбаланс во внешней торговле. За восемь месяцев 2025 года отрицательное сальдо уже достигло рекордных 34,3 млрд долларов. Ожидается, что по итогам девяти месяцев показатель будет сопоставим с годовым результатом 2024 года и превысит все предыдущие рекорды. В то же время этот разрыв пока полностью компенсируется внешней финансовой поддержкой, которая позволяет удерживать валютный рынок в относительной стабильности. Аналитики прогнозируют, что все запланированные транши международной помощи в 2025 году Украина получит в полном объеме.

"Энергетическая и газовая инфраструктура и логистика под обстрелами рф. Реализуются риски очень тяжелой осины и зимы, блэкаутов. Однако в сентябре, влияния этого фактора на валютный рынок не было, скорее влияние было на ожидания и прогнозы. На финансирование обороны в ноябре и декабре Украина нуждается в 300 млрд грн, которые должны быть проголосованы Радой. В данном случае речь идет о недостаточных поставках оружия партнерами, которые Украина покупала и профинансировала в первом полугодии 2025 года за счет собственных средств", — добавляет аналитик Андрей Шевчишин.

Еще одним важным фактором для рынка, по его словам, стали оценки МВФ: по прогнозам фонда, Украине в 2026-2027 годах не будет хватать около 65 млрд долларов для покрытия бюджетных расходов. При этом сейчас существуют договоренности только примерно на 40 млрд долл., что оставляет существенный финансовый разрыв.

Не следует держать все средства в наличных, ведь риск физической потери высок

Дополнительное внимание привлек и проект бюджета на 2026 год. Правительство заложило в него прогнозные курсы на уровне 45,7 грн за доллар и 49,4 грн за евро. Расчеты построены на оптимистических ожиданиях роста налоговых и таможенных поступлений, а также на предположении о достаточном объеме внешнего финансирования. Вместе с тем часть соответствующих законов и договоренностей еще не реализована, что создает определенные риски.

Положительным сигналом для монетарной политики стало замедление инфляции. В августе даже была зафиксирована дефляция на уровне 0,2%, что открывает для Национального банка возможность придерживаться курса на постепенное снижение учетной ставки в четвертом квартале.

В то же время на социально-экономическую ситуацию давят демографические вызовы. Усиление миграционных потоков создает дополнительные риски как для внутреннего рынка труда, так и для долгосрочных перспектив экономики.

Проверяйте отсутствие скрытых комиссий и качество купюр Фото: Getty

Ситуация на валютном рынке Украины: что будет с долларом и евро в октябре

Экватор осени для валютного рынка Украины обещает быть непростым периодом. На гривну одновременно будет давить несколько важных факторов. Прежде всего, это ожидаемое снижение учетной ставки НБУ 23 октября — с 15,5% до 15%. Такой шаг может ослабить позиции гривны, поскольку сделает национальную валюту менее привлекательной для инвесторов.

Дополнительное негативное влияние создает слабый агроэкспорт, связанный и с более низким урожаем, и с логистическими ограничениями, говорит Андрей Шевчишин.

В то же время импорт остается высоким, прежде всего за счет закупок энергоносителей, военной продукции и техники. Это формирует дополнительный спрос на валюту.

Важным фактором для курса остается и бюджетная политика. В октябре депутаты будут рассматривать проект госбюджета на 2026 год, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону еще на 300 млрд грн. Такие шаги означают усиление потребности в финансировании, что может влиять на курсовые ожидания.

Не менее существенным является и международный фактор: Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе поддержки на 2026 год. Объемы и условия будущего финансирования напрямую будут влиять на стабильность валютного рынка. Кроме того, риски ситуации с безопасностью остаются высокими, а это формирует нервозность среди бизнеса и населения, стимулируя спрос на валюту как на "тихую гавань".

В итоге октябрь может пройти под знаком осторожных колебаний. А окончательная динамика будет зависеть от темпов импорта, результатов переговоров с международными партнерами и решений Нацбанка.

"В базовом сценарии доллар в октябре будет в диапазоне 41,25-42,50 грн, евро — 47,00-48,50 грн. Потенциал роста евро ограничен и меньше доллара", — отмечает Шевчишин.

Для дополнительной диверсификации лучше держать сбережения как в долларах, так и евро Фото: omid armin/Unsplash

Доллары или евро: в какой валюте экономить и на что обратить внимание украинцам

Эксперты едины в совете хранить часть сбережений в валюте — как в долларах, евро, так и военных облигациях (16-17% в гривне). Ведь это помогает защитить деньги от обесценивания из-за инфляции и колебания курса гривны. Иными словами, такая "подушка безопасности" позволяет снизить риски и сделать личные финансы более стабильными.

"В целом, идея держать часть сбережений в иностранной валюте является рациональной, потому что таким образом можно быть более уверенным в сохранении покупательной способности капитала и минимизировать риски, связанные с колебаниями национальной валюты и локальной инфляцией. Такая диверсификация выступает своеобразным хеджем против макроэкономической волатильности и создает базу для более сбалансированного управления личным финансовым портфелем", — говорит Дмитрий Чурин.

Кроме этого эксперты советуют обменивать валюту только в лицензированных обменниках, проверять отсутствие скрытых комиссий и качество купюр, а также не держать все средства в наличных из-за риска физической потери высокий.

Напомним, как сообщал Фокус, в бюджете Украины на 2026 год заложили курс доллара на уровне менее 45 грн. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.