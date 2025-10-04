Чи зросте долар у жовтні та які ризики для євро називають експерти? Фокус з'ясува також, яку валюту варто купляти цього місяця.

Курс долара в Україні у жовтні відштовхнувся від 41,32 грн-41,55 грн і зайшов у IV квартал 2025 року зі збільшенням на 5 копійок. А євро, за даними Мінфіну, станом на 3 жовтня коштує 48,50 грн. Тож, вересень закінчився помірними коливаннями, проте попереду складний період і ще більш невизначений 2026 рік. Фінансові аналітики зазначають, що головним маркетмейкером залишається Нацбанк. Саме від його політики залежатиме подальша динаміка гривні.

"Останнім часом, коливання курсу гривні проти долара стали менш інтенсивними, що свідчить про здатність Нацбанку бути ефективним в своїй стратегії керованого курсу гривні. Короткостроковий прогноз готівкового курсу гривні перебуває у діапазоні 40,50-42, 30 грн/дол", — розповів Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Валютний ринок у вересні помірно коливався: підсумки місяця

У вересні відзначено відносну стабільність валютного ринку із помірними коливаннями. Долар на міжбанку піднявся з 41,26 до 41,31 грн, тоді як готівковий курс навіть трохи знизився — з 41,51 до 41,46 грн, зазначає фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні у жовтні 2025 не має вразити. Аналітики надали прогноз, динаміку євро та дали поради для заощаджень Фото: Getty Images

Євро рухався у фарватері глобальних тенденцій: пара EUR/USD виходила на 50-місячні максимуми (1,192), що відобразилося й на українському ринку. В результаті безготівковий курс євро зріс з 48,13 до 48,44 грн, а готівковий — з 48,53 до 48,85 грн.

Водночас спостерігалося зниження гривневої ліквідності, що стимулювало бізнес та населення активніше продавати валюту. Це позначилося і на роботі міжбанку: обсяги пропозиції валюти зросли на 17% (до 5,6 млрд доларів.), тоді як попит додав лише 7% (6,9 млрд доларів). У результаті дефіцит валютних операцій скоротився на 22% і досяг мінімальних показників за останні десять місяців — 1,2 млрд доларів.

Менш відчутним став і тиск на міжнародні резерви: Нацбанк знизив обсяги інтервенцій на 15%, до 2,29 млрд доларів. Активність населення на валютному ринку також зменшилася. Середньодобові операції скоротилися на 7%, а загальний обсяг купівлі готівкової валюти становив 1,88 млрд дол., тоді як продажі склали 1,5 млрд доларів.

Жовтень не стане місяцем єдиної тенденції: долар прогнозується в діапазоні 40,5-42,5 грн, євро — 47-48,5 грн

Серед ключових підсумків вересня експерти відзначають кілька важливих тенденцій. Передусім, помітний дефіцит гривневої ліквідності: вільних коштів на ринку стає менше, тоді як надходження до бюджету навпаки зростають, про що свідчать дані податкової та митниці.

Також збережено суттєвий дисбаланс у зовнішній торгівлі. За вісім місяців 2025 року негативне сальдо вже сягнуло рекордних 34,3 млрд доларів. Очікується, що за підсумками дев’яти місяців показник буде співставним із річним результатом 2024 року та перевищить усі попередні рекорди. Водночас цей розрив поки що повністю компенсується зовнішньою фінансовою підтримкою, яка дозволяє утримувати валютний ринок у відносній стабільності. Аналітики прогнозують, що всі заплановані транші міжнародної допомоги у 2025 році Україна отримає у повному обсязі.

"Енергетична й газова інфраструктура та логістика під обстрілами рф. Реалізуються ризики дуже важкої осині та зими, блекаутів. Проте в вересні, впливу цього фактору на валютний ринок не було, скоріше вплив був на очікування та прогнози. На фінансування оборони у листопаді та грудні Україна потребує 300 млрд грн, які мають бути проголосовані Радою. В даному випадку мова йде про недостатні поставки зброї партнерами, які Україна купувала й профінансувала в першому півріччі 2025 року за рахунок власних коштів", — додає аналітик Андрій Шевчишин.

Ще одним важливим фактором для ринку, за його словами, стали оцінки МВФ: за прогнозами фонду, Україні у 2026–2027 роках бракуватиме близько 65 млрд доларів для покриття бюджетних витрат. При цьому наразі існують домовленості лише приблизно на 40 млрд дол., що залишає суттєвий фінансовий розрив.

Не слід тримати всі кошти у готівці, адже ризик фізичної втрати високий

Додаткову увагу привернув і проєкт бюджету на 2026 рік. Уряд заклав у нього прогнозні курси на рівні 45,7 грн за долар і 49,4 грн за євро. Розрахунки побудовані на оптимістичних очікуваннях зростання податкових і митних надходжень, а також на припущенні щодо достатнього обсягу зовнішнього фінансування. Водночас частина відповідних законів і домовленостей ще не реалізована, що створює певні ризики.

Позитивним сигналом для монетарної політики стало уповільнення інфляції. У серпні навіть була зафіксована дефляція на рівні 0,2%, що відкриває для Національного банку можливість дотримуватися курсу на поступове зниження облікової ставки у четвертому кварталі.

Водночас на соціально-економічну ситуацію тиснуть демографічні виклики. Посилення міграційних потоків створює додаткові ризики як для внутрішнього ринку праці, так і для довгострокових перспектив економіки.

Перевіряйте відсутність прихованих комісій і якість купюр Фото: Getty

Ситуація на валютному ринку України: що буде з доларом та євро у жовтні

Екватор осені для валютного ринку України обіцяє бути непростим періодом. На гривню одночасно тиснутиме кілька важливих чинників. Насамперед, це очікуване зниження облікової ставки НБУ 23 жовтня — з 15,5% до 15%. Такий крок може послабити позиції гривні, оскільки зробить національну валюту менш привабливою для інвесторів.

Додатковий негативний вплив створює слабший агроекспорт, пов’язаний і з нижчим врожаєм, і з логістичними обмеженнями, каже Андрій Шевчишин.

Водночас імпорт залишається високим, передусім за рахунок закупівель енергоносіїв, військової продукції та техніки. Це формує додатковий попит на валюту.

Важливим чинником для курсу залишається й бюджетна політика. У жовтні депутати розглядатимуть проєкт держбюджету на 2026 рік, у якому передбачене збільшення видатків на оборону ще на 300 млрд грн. Такі кроки означають посилення потреби у фінансуванні, що може впливати на курсові очікування.

Не менш суттєвим є й міжнародний фактор: Україна веде переговори з МВФ щодо нової програми підтримки на 2026 рік. Обсяги та умови майбутнього фінансування напряму впливатимуть на стабільність валютного ринку. Крім того, ризики безпекової ситуації залишаються високими, а це формує нервозність серед бізнесу й населення, стимулюючи попит на валюту як на "тиху гавань".

У підсумку жовтень може пройти під знаком обережних коливань. А остаточна динаміка залежатиме від темпів імпорту, результатів переговорів з міжнародними партнерами та рішень Нацбанку.

"У базовому сценарії долар у жовтні буде в діапазоні 41,25-42,50 грн, євро — 47,00-48,50 грн. Потенціал зростання євро обмежений і менший за долар", — наголошує Шевчишин.

Для додаткової диверсифікації краще тримати заощадження як у доларах, так і євро Фото: omid armin/Unsplash

Долари чи євро: у якій валюті заощаджувати і на що звернути увагу українцям

Експерти єдині у пораді зберігати частину заощаджень у валюті — як в доларах, євро, так і військових облігаціях (16-17% у гривні). Адже це допомагає захистити гроші від знецінення через інфляцію та коливання курсу гривні. Іншими словами, така "подушка безпеки" дозволяє знизити ризики і зробити особисті фінанси більш стабільними.

"В цілому, ідея тримати частину заощаджень у іноземній валюті є раціональною, бо таким чином можна бути більш впевненим у збереженні купівельної спроможності капіталу та мінімізувати ризики, пов’язані з коливаннями національної валюти й локальною інфляцією. Така диверсифікація виступає своєрідним хеджем проти макроекономічної волатильності та створює базу для більш збалансованого управління особистим фінансовим портфелем", — каже Дмитро Чурін.

Окрім цього експерти радять обмінювати валюту тільки у ліцензованих обмінниках, перевіряти відсутність прихованих комісій і якість купюр, а також не тримати всі кошти у готівці через ризик фізичної втрати високий.

