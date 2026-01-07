Отключение больниц и транспорта от электроснабжения во Львове по графикам показало, что формирование критериев критичности инфраструктуры требует более тщательного подхода. А похожие проблемы возникают и в других регионах.

Отключение от электричества части критической инфраструктуры Львова 7 января уже прокомментировали в правительстве. А по словам мэра города Андрея Садового, свет возвращают Однако ситуация остается неопределенной.

Отключения во Львове — под ГПВ попали больницы и транспорт

7 января в городе начали действовать обновленные графики почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии. Вследствие этого часть львовских больниц и коммунальный электротранспорт оказались без электроснабжения.

О ситуации сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, объяснив ее изменением подхода правительства к определению критичности объектов.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!", — заявил он.

По его словам, больницы и электротранспорт отнесли к обычным группам отключений, поэтому город вынужден был работать по новым правилам.

Отметим, что 6 января в "Львовоблэнерго" сообщили об обновлении графиков из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины № 1744 в порядке определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. После этого во Львове начали применять новые графики.

Медучреждения города перешли на резервное питание. Из-за обесточивания возникли и серьезные транспортные проблемы. В частности, часть трамваев и троллейбусов осталась на дорогах, что привело к значительным заторам

Что о графиках отключения света ранее говорили в правительстве

16 декабря 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о решении правительства пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры, которое принималось с целью уменьшения продолжительности отключений света для населения и промышленности.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", — отметила она.

Свириденко уточнила, что из списков критической инфраструктуры убрали две категории потребителей: объекты с мощностью потребления менее 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие потребители и для обеспечения справедливого распределения электроэнергии должны подпадать под общие ограничения.

"Определенные при пересмотре перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которая не является критической, будут переведены на графики отключений в общем порядке", — говорилось в сообщении.

Было отмечено, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса

7 января Юлия Свириденко прокомментировала ситуацию со светом во Львове, отметив, что правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Соответствующие положения закреплены в решении Кабмина о прохождении осенне-зимнего периода.

"Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства", — сказала Свириденко.

Также она анонсировала проверки со стороны органов контроля, в частности Госэнергонадзора: "Здоровье и жизнь людей — это не повод для манипуляций и громких заголовков".

После переговоров с премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения Андрей Садовый сообщил, что электроснабжение части объектов критической инфраструктуры во Львове восстановили: "Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют".

Во Львове начали действовать обновленные графики почасовых отключений света Фото: Соцсети

"Это коллапс не только для Львова": эксперты оценили ситуацию с отключением света

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко назвал ситуацию системной, а не локальной проблемой Львова. Он отметил, что аналогичные проблемы возникали и в других регионах, в частности, с водоканалами, полицией и школами, которые не были признаны критическими и попали под общие графики отключений.

"Это коллапс не только для Львова. Об этой проблеме я писал еще несколько дней назад, когда выяснилось, что в Полтавской области водоканалы начали отключать отделения полиции, поскольку те не были определены объектами критической инфраструктуры. На мой взгляд, это серьезная ошибка в формировании критериев критичности, когда решили, что объекты, которые потребляют менее 100 кВт электроэнергии, не могут считаться объектами критической инфраструктуры.

"Ранее стало известно, что в Кировоградской области массово начали отключать школы, которые не были признаны критическими и попали под полноценные графики ограничений. По моему мнению, критичность объектов не может быть привязана к объемам потребления электроэнергии... Например, теплокоммунэнерго в городе Лубны Полтавской области почему-то не попало в перечень объектов критической инфраструктуры. Как и "Лубны-водоканал". Его вообще исключили из этого перечня. Кто и как принимал такие решения?" — отметил Попенко.

Энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предположил, что перевод объектов критически важной инфраструктуры на общие графики отключений мог стать следствием того, что к ним фактически подключили предприятия, которые не имеют статуса критических — не были определены как критически важные ни решениями Кабинета Министров Украины, ни в рамках государственной энергетической политики.

"Несмотря на решение правительства и указания "Укрэнерго" об исключении таких некритических потребителей из перечня защищенных, вероятно, на местном уровне этого сделано не было, что и привело к перегрузке сетей и сделало невозможным отдельный режим электроснабжения для действительно критических объектов... В результате часть компаний, которые должны были бы быть отключены, фактически остались под защитой статуса критических", — высказал мнение Юрий Корольчук.

Отключения света в больницах Львова: Кабмин анонсировал проверки

В то же время, по его словам, проблема, образовавшаяся во Львове, значительно глубже и заключается в физической неспособности города и в дальнейшем обеспечивать необходимые объемы и мощности электроэнергии для местных предприятий.

"Мы переоценили возможности Львова. За годы войны город фактически перерос собственные энергетические возможности. Релоцированные крупные компании для нормального функционирования требуют значительных объемов электроэнергии, в частности для производственных мощностей. Но таких мощностей просто нет. Даже с учетом определенных резервов, которые во Львове существовали с предыдущих лет, ориентировочно с 2010-го, система постоянно работала с дефицитом. Город развивался, инфраструктура обновлялась, но запас прочности оставался ограниченным", — отметил эксперт.

Как Фокус сообщал ранее, согласно заявлению мэра Львова Андрея Садового, руководители медицинских учреждений обратились в полицию области с требованием открыть уголовное производство и установить должностное лицо, которое дало указание отключить больницы. Городская власть также привлекла Службу безопасности Украины и прокуратуру для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

"В постановлении четко, черным по белому написано, что учреждения медицины отключать нельзя. В то же время кто-то их отключил, и по состоянию на обед (7 января — ред.) часть из них до сих пор не была подключена к электроснабжению", — сказал Садовый.