Відключення лікарень і транспорту від електропостачання у Львові за графіками показало, що формування критеріїв критичності інфраструктури потребує більш ретельного підходу. А схожі проблеми виникають і в інших регіонах.

Відключення від електрики частини критичної інфраструктури Львова 7 січня вже прокоментували в уряді. За словами мера міста Андрія Садового, до обʼєктів повертають світло. Проте ситуація залишається невизначеною.

Відключення у Львові — під ГПВ потрапили лікарні та транспорт

7 січня у місті почали діяти оновлені графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії. Внаслідок цього частина львівських лікарень та комунальний електротранспорт опинилися без електропостачання.

Про ситуацію повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пояснивши її зміною підходу уряду до визначення критичності об’єктів.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", — заявив він.

За його словами, лікарні та електротранспорт зарахували до звичайних груп відключень, тож місто змушене було працювати за новими правилами.

Зазначимо, що 6 січня у "Львівобленерго" повідомили про оновлення графіків через зміни в постанові Кабінету Міністрів України № 1744 до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Після цього у Львові почали застосовувати нові графіки.

Медзаклади міста перейшли на резервне живлення. Через знеструмлення виникли і серйозні транспортні проблеми. Зокрема, частина трамваїв і тролейбусів залишилася на дорогах, що призвело до значних заторів

Що про графіки відключення світла раніше говорили в уряді

16 грудня 2025 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду переглянути фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури, яке ухвалювалося з метою зменшення тривалості відключень світла для населення та промисловості.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", — зазначила вона.

Свириденко уточнила, що зі списків критичної інфраструктури прибрали дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю споживання менше 100 кВт, а також об’єкти, до яких підключені інші споживачі та для забезпечення справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", — йшлося у повідомленні.

Було наголошено, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу

7 січня Юлія Свириденко прокоментувала ситуацію зі світлом у Львові, наголосивши, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Відповідні положення закріплені в рішенні Кабміну щодо проходження осінньо-зимового періоду.

"Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобов’язані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду", — сказала Свириденко.

Також вона анонсувала перевірки з боку органів контролю, зокрема Держенергонагляду: "Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій і гучних заголовків".

Після переговорів із прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я Андрій Садовий повідомив, що електропостачання частині об’єктів критичної інфраструктури у Львові відновили: "Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють".

У Львові почали діяти оновлені графіки погодинних відключень світла Фото: Соцмережі

"Це колапс не лише для Львова": експерти оцінили ситуацію із відключенням світла

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко назвав ситуацію системною, а не локальною проблемою Львова. Він наголосив, що аналогічні проблеми виникали й в інших регіонах, зокрема, з водоканалами, поліцією та школами, які не були визнані критичними і потрапили під загальні графіки відключень.

"Це колапс не лише для Львова. Про цю проблему я писав ще кілька днів тому, коли з’ясувалося, що в Полтавській області водоканали почали відключати відділки поліції, оскільки ті не були визначені об’єктами критичної інфраструктури. На мій погляд, це серйозна помилка у формуванні критеріїв критичності, коли вирішили, що об’єкти, які споживають менше ніж 100 кВт електроенергії, не можуть вважатися об’єктами критичної інфраструктури.

"Раніше стало відомо, що в Кіровоградській області масово почали відключати школи, які не були визнані критичними і потрапили під повноцінні графіки обмежень. На мою думку, критичність об’єктів не може бути прив’язана до обсягів споживання електроенергії… Наприклад, теплокомуненерго в місті Лубни Полтавської області чомусь не потрапило до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Як і "Лубни-водоканал". Його взагалі виключили з цього переліку. Хто і як ухвалював такі рішення?.." — зауважив Попенко.

Енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припустив, що переведення об’єктів критично важливої інфраструктури на загальні графіки відключень могло стати наслідком того, що до них фактично підключили підприємства, які не мають статусу критичних — не були визначені як критично важливі ані рішеннями Кабінету Міністрів України, ані в межах державної енергетичної політики.

"Попри рішення уряду та вказівки "Укренерго" щодо виключення таких некритичних споживачів із переліку захищених, ймовірно, на місцевому рівні цього зроблено не було, що й призвело до перевантаження мереж і унеможливило окремий режим електропостачання для справді критичних об’єктів… Унаслідок цього частина компаній, які мали б бути відключені, фактично залишилися під захистом статусу критичних", — висловив думку Юрій Корольчук.

Водночас, за його словами, проблема, що утворилася у Львові, є значно глибшою і полягає у фізичній неспроможності міста й надалі забезпечувати необхідні обсяги та потужності електроенергії для місцевих підприємств.

"Ми переоцінили можливості Львова. За роки війни місто фактично переросло власні енергетичні можливості. Релоковані великі компанії для нормального функціонування потребують значних обсягів електроенергії, зокрема для виробничих потужностей. Але таких потужностей просто немає. Навіть з урахуванням певних резервів, які у Львові існували з попередніх років, орієнтовно з 2010-го, система постійно працювала з дефіцитом. Місто розвивалося, інфраструктура оновлювалася, але запас міцності залишався обмеженим", — зауважив експерт.

Як Фокус повідомляв раніше, згідно із заявою мера Львова Андрія Садового, керівники медичних закладів звернулися до поліції області з вимогою відкрити кримінальне провадження та встановити посадову особу, яка дала вказівку відключити лікарні. Міська влада також залучила Службу безпеки України та прокуратуру для з’ясування всіх обставин і притягнення винних до відповідальності.

"У постанові чітко, чорним по білому написано, що заклади медицини відключати не можна. Водночас хтось їх відключив, і станом на обід (7 січня — ред.) частина з них досі не була під’єднана до електропостачання", — сказав Садовий.