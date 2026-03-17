Китай планирует снова покупать российскую нефть: в чем причина, — Reuters

Крупные государственные китайские нефтяные компании рассматривают вариант с возвращением к закупке российской нефти. Пока никакого соглашения не было заключено, однако это может произойти в ближайшее время.

Причина заключается в возможном дефиците, вызванном войной на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Reuters.

В частности, торговые подразделения компаний Sinopec и PetroChina уже обращались относительно возможного приобретения российской нефти к поставщикам.

Последний раз китайские компании покупали российскую нефть в ноябре 2025 года.

Российская нефть остается более дешевой альтернативой иранской нефти для Китая, чем поставки из Бразилии или Западной Африки.

Один из трейдеров сообщил, что Пекин рассматривал вариант с тем, чтобы уложиться в 30-дневный период ослабления санкций США, которое начало действовать 12 марта и распространяется на грузы уже загруженных партий на танкеры, находящиеся в море.

Еще один вариант покупки российской нефти — закупка у негосударственных переработчиков и трейдеров, которые закупили российскую нефть ранее. По мнению источника, продажа нефти может принести им больше денег, чем переработка на собственных заводах.

Государственные компании Китая прекратили закупки российской нефти в конце октября после введения санкций США против крупнейших российских производителей "Роснефти" и "Лукойла".

Напомним, 7 марта министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут снять санкции с миллионов баррелей российской нефти.

10 марта издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорилось о том, что ослабление санкций против РФ будет "ограниченным".

12 марта США сняли запрет на продажу российской нефти, которую загрузили на суда и танкеры до 11 апреля 2026 года.

Позже Дональд Трамп пообещал возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, и цены стабилизируются.