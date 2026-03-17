Китай планує знову купувати російську нафту: у чому причина, — Reuters

Великі державні китайські нафтові компанії розглядають варіант з поверненням до закупівлі російської нафти. Наразі жодної угоди не було укладено, однак це може статися найближчим часом.

Причина полягає в можливому дефіциті, спричиненому війною на Близькому Сході. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Зокрема, торгові підрозділи компаній Sinopec і PetroChina вже зверталися щодо можливого придбання російської нафти до постачальників.

Востаннє китайські компанії купували російську нафту у листопаді 2025 року.

Російська нафта залишається більш дешевою альтернативою іранської нафти для Китаю, ніж поставки з Бразилії чи Західної Африки.

Один з трейдерів повідомив, що Пекін розглядав варіант з тим, аби вкластися у 30-денний період послаблення санкцій США, яке почало діяти 12 березня і поширюється на вантажі вже завантажених партій на танкери, що перебувають у морі.

Ще один варіант купівлі російської нафти — закупівля у недержавних переробників та трейдерів, які закупили російську нафту раніше. На думку джерела, продаж нафти може принести їм більше грошей, ніж переробка на власних заводах.

Державні компанії Китаю припинили закупівлі російської нафти наприкінці жовтня після запровадження санкцій США проти найбільших російських виробників "Роснефти" та "Лукойлу".

Нагадаємо, 7 березня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США можуть зняти санкції з мільйонів барелів російської нафти.

10 березня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що послаблення санкцій проти РФ буде "обмеженим".

12 березня США зняли заборону з продажу російської нафти, яку завантажили на судна та танкери до 11 квітня 2026 року.

Пізніше Дональд Трамп пообіцяв відновити нафтові санкції проти РФ, якщо на енергетичному ринку пройде криза, викликана конфліктом на Близькому Сході, і ціни стабілізуються.