После паузы с 2022 года: Южная Корея хочет снова импортировать российскую нефть, — Reuters

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность возобновления импорта сырой и переработанной нефти из России. Такие обсуждения появились на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Этот вопрос начали рассматривать после ослабления американских санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

Импорт российской нефти в Южную Корею был прекращен в декабре 2022 года. Это было связано с вторжением России в Украину.

В 2021 году российская сырая нефть составила 5,6% от общего объема поставок Южной Кореи. Однако теперь, из-за обострения боевых действий на Ближнем Востоке, Сеул рассматривает возможность закупить российскую нефть снова.

В целом около 70% сырой нефти и половина переработанной нефти импортируются в Южную Корею через Ормузский пролив, который сейчас заблокирован Ираном.

Страна также является крупным импортером нефти, которая расщепляется на нефтехимические продукты, используемые в пластмассах для автомобилей, электроники, одежды и строительства.

Министр финансов Ку Юн-чхоль заявил в среду, что страна ограничит экспорт нефти.

Ранее Фокус рассказывал, что крупные государственные китайские нефтяные компании рассматривают вариант с возвращением к закупке российской нефти. Пока никакой сделки не было заключено, однако это может произойти в ближайшее время.

Напомним, 7 марта министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут снять санкции с миллионов баррелей российской нефти.

10 марта издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорилось о том, что ослабление санкций против РФ будет "ограниченным".

12 марта США сняли запрет на продажу российской нефти, которую загрузили на суда и танкеры до 11 апреля 2026 года.

Позже Дональд Трамп пообещал возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, и цены стабилизируются.