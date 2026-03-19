Після паузи з 2022 року: Південна Корея хоче знову імпортувати російську нафту, — Reuters

Уряд Південної Кореї розглядає можливість відновлення імпорту сирої та переробленої нафти з Росії. Такі обговорення з'явилися на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході.

Це питання почали розглядати після послаблення американських санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

Імпорт російської нафти до Південної Кореї було припинено у грудні 2022 року. Це було пов'язано з вторгнення Росії в Україну.

У 2021 році російська сира нафта склала 5,6% від загального обсягу постачання Південної Кореї. Однак тепер, через загострення бойових дій на Близькому Сході, Сеул розглядає можливість закупити російську нафту знову.

Загалом близько 70% сирої нафти та половина переробленої нафти імпортуються до Південної Кореї через Ормузьку протоку, яка зараз заблокована Іраном.

Країна також є великим імпортером нафти, яка розщеплюється на нафтохімічні продукти, що використовуються в пластмасах для автомобілів, електроніки, одягу та будівництва.

Міністр фінансів Ку Юн-чхоль заявив у середу, що країна обмежить експорт нафти.

Раніше Фокус розповідав, що великі державні китайські нафтові компанії розглядають варіант з поверненням до закупівлі російської нафти. Наразі жодної угоди не було укладено, однак це може статися найближчим часом.

Нагадаємо, 7 березня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США можуть зняти санкції з мільйонів барелів російської нафти.

10 березня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що послаблення санкцій проти РФ буде "обмеженим".

12 березня США зняли заборону з продажу російської нафти, яку завантажили на судна та танкери до 11 квітня 2026 року.

Пізніше Дональд Трамп пообіцяв відновити нафтові санкції проти РФ, якщо на енергетичному ринку пройде криза, викликана конфліктом на Близькому Сході, і ціни стабілізуються.