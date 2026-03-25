Экспертиза определила происхождение флага в скандале с Monobank

В деле вокруг видеоверификации клиентки Monobank проведена государственная экспертиза, которая установила принадлежность флага на записи. По её результатам, изображение соответствует характеристикам флага Российской Федерации, а не Словении.

После резонансного инцидента с клиенткой Monobank во время видеоверификации, где на фоне появился флаг, банк инициировал проведение государственной экспертизы. Ее целью было установить, какому именно государству принадлежит изображенный фрагмент, сообщил для OBOZ.UA адвокат и партнер VB Partners Денис Шкаровский, представляющий интересы Универсал Банка.

Экспертиза подтвердила, что флаг на видео соответствует визуальным признакам российского и не является флагом Словении. По его словам, для анализа экспертам передали не только фотографии, но и часть видеозаписи.

"По результатам анализа экспертом установлено, что фрагмент флага на стене комнаты соответствует визуальным характеристикам флага РФ и выглядит как российский", — рассказал Шкаровский.

Эксперты также обратили внимание на отсутствие герба Словении и другие отличия, не позволяющие идентифицировать этот флаг как словенский. Шкаровский также заявил, что в медиа и социальных сетях распространялись интерпретации инцидента с этим флагом, которые не соответствуют фактам.

"Банк не нарушал законодательство о защите персональных данных и банковской тайны", — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что после установления обстоятельств банк сразу обратился в правоохранительные органы. Все материалы экспертизы передали в СБУ. Также продолжается взаимодействие Monobank с Национальным банком Украины, которому предоставляют объяснения и документы.

В то же время ситуацию рассматривают и на уровне парламента. Верховная Рада Украины решила вызвать главу Национального банка Андрея Пышного для отчета об обстоятельствах видеоверификации и возможного обнародования персональных данных клиентов. Соответствующую инициативу поддержали 153 народных депутата. Ожидается, что Пышный выступит в сессионном зале 26 марта в 12:00.

Как возник скандал вокруг Monobank

Скандальная ситуация произошла 9 марта, когда соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал фото клиентки, сделанное во время видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийских взглядах. Причиной стал флаг на заднем плане, который он и работники банка проинтерпретировали как российский.

Позже на ситуацию отреагировала сама клиентка — Карина Кольб. Она заявила, что флаг был не российским, а якобы принадлежит Словении.

Напомним, что скандал вокруг Monobank вызвал юридические вопросы по защите персональных данных. Эксперт отмечает, что такие изображения являются персональной информацией и не могут использоваться вне банковских процедур без законных оснований.

Ранее мы также информировали, что адвокаты клиентки готовят досудебные требования к Monobank и его соучредителю. Они требуют публичных извинений, компенсации морального вреда и разблокировки счета, не исключая обращения в суд. По словам юристов, ситуация может стать прецедентом по защите персональных данных и частной жизни в Украине.