Експертиза визначила походження прапору у скандалі з Monobank

У справі навколо відеоверифікації клієнтки Monobank проведено державну експертизу, яка встановила приналежність прапора на записі. За її результатами, зображення відповідає характеристикам прапора Російської Федерації, а не Словенії.

Після резонансного інциденту з клієнткою Monobank під час відеоверифікації, де на фоні з’явився прапор, банк ініціював проведення державної експертизи. Її метою було встановити, якій саме державі належить зображений фрагмент, повідомив для OBOZ.UA адвокат та партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси Універсал Банку.

Експертиза підтвердила, що прапор на відео відповідає візуальним ознакам російського і не є прапором Словенії. За його словами, для аналізу експертам передали не лише фотографії, а й частину відеозапису.

"За результатами аналізу експертом встановлено, що фрагмент прапора на стіні кімнати відповідає візуальним характеристикам прапора РФ та виглядає як російський", — розповів Шкаровський.

Експерти також звернули увагу на відсутність герба Словенії та інші відмінності, що не дозволяють ідентифікувати цей прапор як словенський. Шкаровський також заявив, що в медіа та соціальних мережах поширювалися інтерпретації інциденту з цим прапопром, які не відповідають фактам.

"Банк не порушував законодавство про захист персональних даних та банківської таємниці", — наголосив адвокат.

Він додав, що після встановлення обставин банк одразу звернувся до правоохоронних органів. Усі матеріали експертизи передали до СБУ. Також триває взаємодія Monobank з Національним банком України, якому надають пояснення та документи.

Водночас ситуацію розглядають і на рівні парламенту. Верховна Рада України вирішила викликати голову Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо обставин відеоверифікації та можливого оприлюднення персональних даних клієнтів. Відповідну ініціативу підтримали 153 народні депутати. Очікується, що Пишний виступить у сесійній залі 26 березня о 12:00.

Як виник скандал навколо Monobank

Скандальна ситуація сталася 9 березня, коли співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив фото клієнтки, зроблене під час відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійських поглядах. Причиною став прапор на задньому плані, який він і працівники банку проінтерпретували як російський.

Пізніше на ситуацію відреагувала сама клієнтка — Карина Кольб. Вона заявила, що прапор був не є російським, а нібито належить Словенії.

Нагадаємо, що скандал навколо Monobank викликав юридичні питання щодо захисту персональних даних. Експерт наголошує, що такі зображення є персональною інформацією і не можуть використовуватися поза межами банківських процедур без законних підстав.

Раніше ми також інформували, що адвокати клієнтки готують досудові вимоги до Monobank та його співзасновника. Вони вимагають публічних вибачень, компенсації моральної шкоди та розблокування рахунку, не виключаючи звернення до суду. За словами юристів, ситуація може стати прецедентом щодо захисту персональних даних і приватного життя в Україні.