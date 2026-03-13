Історія з публікацією Олегом Гороховським фото клієнтки Monobank демонструє одразу декілька серйозних проблем. Фокус розпитав адвоката, чим загрожує цей скандал як співзасновнику банку, так і фінтех-ринку загалом.

Скандал із співзасновником Monobank Олегом Гороховським розгортається вже у юридичній площині, адже публікація фото клієнтки банку — це насамперед питання незаконного поширення персональної інформації, а не "класичної" банківської таємниці в кримінально‑правовому розумінні. Про це у коментарі Фокусу сказав керуючий партнер ЮК "WINNER", адвокат Ігор Ясько.

Передусім, за словами адвоката, фото клієнтки Карини Кольб з відеоверифікації є її персональними даними, які банк отримав виключно для цілей ідентифікації та обслуговування.

"Публікація такого зображення в соцмережах, та ще й у контексті звинувачень у проросійських симпатіях, не має жодної законної підстави та суперечить закону України "Про захист персональних даних". Це відкриває шлях як до адміністративної відповідальності (штрафи за ст. 188‑39 КУпАП), так і до цивільного позову про відшкодування моральної шкоди та спростування недостовірної інформації", — пояснив він.

Хоча фото не містить інформації про рахунок чи операції, воно отримане в межах банківської процедури й обробляється як дані, що потребують підвищеного рівня конфіденційності.

"Логічною є реакція Національного банку, який оцінює, чи не порушив банк вимоги до збереження банківської таємниці та внутрішніх процедур безпеки даних клієнтів. Навіть якщо склад злочину за ст. 232 ККУ буде дискусійним, регуляторні санкції до банку — цілком реалістичний сценарій", — зазначає Ясько.

Реакція НБУ

Станом на зараз Нацбанк не опублікував офіційного рішення щодо перевірки, адже її тільки розпочато.

"Нам потрібно більше часу для опрацювання цього кейсу в рамках наглядової процедури. Тому прохання звертатись із запитом пізніше", — відповіла пресслужба НБУ на запит Фокуса.

Щодо самої процедури, то адвокат Ясько пояснив процес так: якщо подібні пости робить співзасновник або топменеджер банку, Національний банк розглядає це як сигнал про можливі проблеми з внутрішніми процедурами та культурою комплаєнсу, навіть якщо повідомлення формально публікується "від себе". Тож, регулятор може застосовувати заходи впливу не тільки до фізичної особи, а й до банку як установи, включно з попередженням, штрафами, вимогами змінити внутрішні політики та покарати відповідальних. У разі серйозних порушень можливі і жорсткіші заходи впливу.

Адвокати клієнтки пропонують досудове врегулювання

Окремо адвокат підкреслює, що пост Гороховського зачіпає честь, гідність і репутацію клієнтки: "Публічне маркування її як "прихильниці руського міра" у воюючій країні, на основі сумнівної інтерпретації прапора, може мати реальні психологічні та репутаційні наслідки".

З точки зору цивільного права це класичний кейс для позову за ст. 277 ЦК України — поширення потенційно недостовірної інформації, яка принижує честь і гідність, зазначає юрист.

"Навіть технологічний і популярний банк не може перетворювати внутрішні дані клієнтів на інструмент публічного шеймінгу", — резюмує він.

Зазначимо, що адвокати Addati Group, що захищають 19-річну Карину Кольб, повідомили про плани досудового врегулювання. Вони вимагають публічних вибачень, спростування інформації, відшкодування моральної шкоди та розблокування рахунку. У разі відмови юристи не виключають звернення до суду.

Шанси в суді

Щодо перспектив Карини Кольб у суді, то, за словами фахівця, у неї є дві ключові площини для захисту: незаконне поширення персональних даних і порушення честі, гідності та ділової репутації через публічні твердження та натяки на "проросійськість", а також принизливий коментар про "немиту голову".

За словами юристів, якщо буде доведено, що фото отримано в контексті банківського обслуговування, особу можна ідентифікувати, а частина тверджень є фактичними й недостовірними, шанси на спростування інформації та компенсацію моральної шкоди виглядають досить високими, враховуючи поточну практику щодо захисту честі та персональних даних.

Водночас оціночні судження, такі як саркастичні образи, самі по собі складніші для заборони, але вони підсилюють аргумент про приниження гідності та можуть збільшити можливий розмір компенсації.

Олег Гороховський Фото: Міністерство фінансів України

Можливі наслідки для фінтех-ринку

Ситуація із Monobank може стати важливим прецедентом для фінтехів та банків. Вона демонструє, що навіть технологічний банк не може поводитися з внутрішніми даними клієнтів у "тональності соцмереж": будь-який шеймінг на основі фото чи відео, отриманих у процесі обслуговування, створює серйозні юридичні ризики — від потенційних претензій НБУ та Омбудсмана до судових позовів.

Якщо регулятор чи суди відреагують жорстко — наприклад, накладуть штрафи, вимагатимуть перегляду внутрішніх процедур або задовольнять позов клієнтки — це стане сильним сигналом для всього ринку: дані клієнта не можуть використовуватися як матеріал для публічних конфліктів чи репутаційних атак.

Для ринку важливо, аби за цим випадком послідували не лише публічні вибачення, а й чіткі юридичні наслідки – як регуляторні, так і, за ініціативи клієнтки, якщо вона виявить таке бажання-то і судові

Внаслідок цього фінтех-компанії й банки будуть змушені формалізувати політики щодо соцмереж топменеджменту, регламентувати доступ до відео та фото з відділень і чітко визначати порядок використання будь-яких матеріалів, отриманих під час обслуговування клієнта.

"Цей кейс показує, що внутрішні дані клієнта не можуть бути матеріалом для публічних конфліктів чи репутаційних атак", — підсумовує Ясько

Клієнтка Monobank під час відео верифікації Фото: Скріншот

Історія скандалу

Нагадаємо, що клієнтка Monobank поскаржилася на блокування свого рахунку. Це відбулося після того, як вона здійснювала відеоверифікацію на тлі нібито російського прапора. Співзасновник банку Олег Гороховський опублікував у Threads жартівливий пост про цю ситуацію, який викликав широку дискусію в Мережі.

Згодом дівчина відерагувала на звинувачення та оприлюднила публікацію в якій пояснила, що насправді позаду неї був прапор Словенії, а сама вона не підтримує Росію та її родина воює за Україну.

У Національному банку України згодом заявили, що очікують пояснень від Monobank та його співзасновника Олега Гороховського через поширення фотографії клієнтки.

Сам же Олег Гороховський після хвилі хейту та звинувачень заявив, що зробив висновки і тепер у разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам.